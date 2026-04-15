Foutje: Honderden Nederlandse auto’s kregen gisteren een Russisch getint kenteken

Zolang er geen vanity plates of gepersonaliseerde kentekens in Nederland zijn, zullen we het met dit soort opvallende voorbeelden moeten doen. Want ondanks dat de RDW een lijst bijhoudt met letter- en/of cijfercombinatie die niet toegestaan zijn, glipt er af en toe een geinige combi doorheen.

Zo hadden we een tijdje terug nog de BBB-kentekenaffaire . Nu dreigt er een nieuwe saga. We komen hierbij dankzij kentekengoeroe Jasper Verweij van Kenteken.tv . Hij deelt op LinkedIn een bijzonder kenteken dat gisteren, 14 april 2026, is uitgedeeld.

Russische Volvo

Verweij heeft een Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid uit 2022 gevonden die gisteren voor het eerst op Nederlands kenteken is gezet. De SUV kreeg het kenteken KGB-01-B. Waarom dit controversieel is? KGB is de naam van de gevreesde geheime dienst van de Sovjet-Unie. Daar wil je geen reclame voor maken met je kentekenplaat.

Voor wie er een complottheorie in wil zien, is dit ook goed voer. Zet het aluhoedje maar op, want hier gaan we. Begin deze maand hoorden we voor het eerst sinds lange tijd weer wat van het Russische automerk Volga . Zij werken inmiddels samen met Geely, het moederbedrijf van Volvo, waardoor de Volga’s dezelfde aandrijflijnen krijgen als de Volvo’s. Toeval?

De RDW zou niet blij zijn met de KGB-combinatie in kentekens. Meervoud inderdaad, want dit is niet de eerste keer. Verweij zegt: ‘’In sidecode 7 en 8 is de combinatie KGB. Zo reden er auto's rond met kenteken 00-KGB-1 of 74-KGB-3. In november 2024 werd ook bij lichte bedrijfswagens V-01-KGB uitgegeven. De verwachting was daarom dat kenteken KGB-01-B daarom niet het daglicht zou zien.’’

Nog meer Nederlandse KGB-01-auto’s

Naast de Volvo zijn er nog vijftien auto’s gisteren op kenteken gezet met de discutabele letterreeks. De meest opvallende? Een Bentley Continental GT Speed uit 2024. De hybride Bentley met 4,0-liter V8-motor heeft een catalogusprijs van ruim 360.000 euro. Zijn eerste Nederlandse plaat heeft de combinatie KGB-01-S. Verwijst die 'S' wellicht naar de naam van Rusland voordat het land Rusland heette? Ik zet mijn hoedje al af hoor.

KGB-01-B: Volvo XC90

KGB-01-D: Nissan Qashqai

KGB-01-F: Cupra Leon

KGB-01-G: Audi Q4 e-tron

KGB-01-H: Audi Q6 e-tron

KGB-01-J: Suzuki Swift

KGB-01-K: Volvo XC60

KGB-01-L: Renault Symbioz

KGB-01-N: Hyundai Inster

KGB-01-P: Peugeot 2008

KGB-01-R: Volkswagen Tayron

KGB-01-S: Bentley Continental GT Speed

KGB-01-T: Mini Cooper

KGB-01-V: Peugeot 208

KGB-01-X: Toyota Corolla

KGB-01-Z: Dacia Jogger

Nog veel meer KGB-auto's!

Na een terechte opmerking van Gilletti ben ik wat dieper in de RDW-data gedoken. Wat blijkt: er zijn gisteren honderden auto's op KGB-kenteken gezet. In totaal zijn het er 590! En ze zijn niet de eerste. Alles bij elkaar heeft de RDW 2.845 auto's op pad gestuurd met de letters 'KGB' achter elkaar in het kenteken. Het is waarschijnlijk nooit een probleem geweest dat men de connectie kon leggen met de geheime dienst van weleer, maar tijden veranderen. Voor wie het wil weten: de duurste auto met een KGB-kenteken is niet de Bentley van vandaag, maar een McLaren Artura Spider (KGB-34-S).

