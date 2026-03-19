Oeps: spuiter lekt per ongeluk speciale Mercedes

Wie nog op zoek is naar een goede autospuiter met tijd over en die graag roddelt op de werkvloer is bij deze Duitse knaap aan het goede adres. Een spuiter lekte ogenschijnlijk per ongeluk een nog niet aangekondigde Mercedes van Brabus op het internet en moet nu waarschijnlijk op zoek naar een nieuw baantje.

Je ziet het bij BMW: lekken kan de beste overkomen. Ook bij kleinere organisatie komt het voor dat informatie of beelden eerder naar buiten komen dan gehoopt. Zo ook bij Brabus.

De tuner is op social media druk bezig met het teasen van een nieuw speciaaltje. In de tekstjes bij de duistere foto’s lezen we veel over Bodo en 77. De naam verwijst naar wijlen Brabus-oprichter Bodo Buschmann. De twee zevens refereren aan 1977, het jaar waarin Brabus werd opgericht.

Het lek

Er zijn dit keer geen mollen geweest binnen Brabus. Een onwetende autospuiter die een laklaagje aan de nog onbekende auto mocht geven, wist niet wat hij zag. Letterlijk, en dus besloot hij de hulp in te schakelen van het internet. Hij deelt drie foto’s op Reddit in de groep ‘r/whatisthiscar .

Bij de afbeeldingen schrijft de man: ‘’Welk Brabus-model is dit? Even een korte uitleg: ik werk bij een Duits bedrijf dat auto's spuit en we werken veel met Brabus. Deze auto kwam vandaag binnen en ik kan niet vaststellen welk model het is.’’

De Reddit-gebruikers in deze groep hebben niet lang nodig om de spuiter met de keiharde waarheid te confronteren. ‘’Brabus 77. Je hebt zojuist de wereldpremière gelekt’’. De spuiter reageert: ‘’Heilige uitwerpselen, je hebt gelijk. Het "77"-teken op de achterruit, zichtbaar op de tweede foto, komt overeen met hun Instagram-bericht waarin ze de 77 aankondigen.’’ En hierna heeft niemand ooit nog iets gehoord van de spuiter…

Zonder dollen: we weten niet exact wanneer Brabus de 77- of Bodo-special gaat uitbrengen. Misschien wel op 7 juli (7-7)? Aangezien de teasers zich opstapelen, kan het niet heel lang meer duren. Van wat we van de auto kunnen zien, vermoed ik dat dit speciaaltje gebaseerd is op de nieuwe SL. Brabus heeft het exterieur grondig aangepakt. Zo zien we een compleet andere achterkant met bijzondere verlichting en twee keer dubbele uitlaatpijpen vrij ver in het midden geplaatst.

Aan de voorkant zien we een gigantische motorkap. Zou er onder die kap de V12 uit de Maybach S 680 passen of legt Brabus er de V8 uit de Rocket GTS met 1.000 pk in? We gaan het zien!