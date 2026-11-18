Ford is natuurlijk trots op haar historie. Als je het over Ford-geschiedenis hebt, is Henry Ford nooit ver weg. Vreemd genoeg eert Ford nu ook een mindere periode van de Ford-oprichter met de Ford Mustang GTD 1901.

Waar heb ik het over? Ga er maar eens lekker voor zitten: we gaan terug naar oktober 1901. Toen verscheen een 38-jarige Henry Ford als onervaren nieuwkomer aan de start van een race op een onverharde baan buiten Detroit. Ford had zelf een tweecilinder racewagen gebouwd die 26 pk aan vermogen had. Hij noemde de auto, de Sweepstakes.

Tegen alle verwachtingen in versloeg hij de gevestigde orde dankzij pure snelheid en betrouwbaarheid, wat hem 1.000 dollar prijzengeld en een glazen punchschaal. Dankzij die overwinning blies Henry Ford nieuw leven in de failliete Detroit Automobile Company. Ford werd zelf hoofdingenieur en noemde zijn bedrijf Henry Ford Company.

Ford ging failliet en werd een concurrent

Tot dusver een prachtige verhaal voor Ford dus. Maar wat Ford niet vertelt in het persbericht is wat er volgde. Al na drie maanden ging het bedrijf opnieuw op de fles en vertrok Ford samen met een aantal partners met ruzie uit de fabriek. De achtergebleven investeerders wilden de boedel opdoeken.

Een andere Henry, Leland om precies te zijn, werd ingeschakeld. Hij overtuigde de investeerders om de fabriek niet te sluiten, maar samen een nieuw automerk te beginnen. Dat lukte en ze vernoemden het nieuwe merk naar de stichter van de stad Detroit: Le Sieur Antoine Laumet de la Mothe Cadillac, of kortweg Cadillac. Het logo werd het familieschild van de Cadillacs met een lauwerkrans eromheen. Zo ontstond uit de resten van Henry Fords race-avontuur uit 1901 ironisch genoeg een van de rivalen van de velen jaren erna, de Cadillac Automobile Company.

Ford Mustang GTD 1901

Nu eert Ford dus die allereerste raceauto van Henry Ford (voor de tweede keer) die indirect het begin van Cadillac betekende in een speciale uitvoering van de dikste Ford van dit moment: de Mustang GTD. De gelijkenissen met de Sweepstakes-racewagen zitten her en der in en op de auto verwerkt. De racer uit ‘01 had een zwarte koets met een dieprood frame en rode wielen. Ford draait dat voor de GTD 1901 om met een Royal Red-lak met wat zwarte racestrepen.











De speciale uitvoering krijgt natuurlijk alle opties mee, waaronder ook het Performance Package met actieve aero en extra gewichtsbesparingen. De Ford Mustang GTD 1901 is bijvoorbeeld afgeladen met naakt koolstofvezel. Kijk maar naar de splitter, zijskirts, diffuser en achtervleugel.

Aan de binnenkant vind je nieuwe stoelen in Mahogany Red-leer met contrasterende Race Red-stiksels. Die felrode kleur loopt ook door langs de randen van de gordels als knipoog naar de racestreep op de motorkap, terwijl de binnenrand van het stuur is bekleed met Mahogany Red-suède.

2028-update en specificaties

Ford grijpt de 1901-editie aan om een stel verbeteringen aan de Mustang GTD door te voeren voor het nieuwe modeljaar 2028. Zo is het volledige interieur voortaan standaard voorzien van speciaal leer. Dat zit ook op het dashboard, de deurpanelen en de middenconsole. Ook bijzonder: je kunt afgedankte stukken straaljager op je Mustang krijgen. Ford voegt een nieuw 3D-geprint titaniumpakket toe aan de optielijst. Het materiaal hiervoor is gemaakt van gerecycled metaal uit afgedankte Lockheed Martin F-22 Raptor-straaljagers. Dit omvat langere schakelflippers achter het stuur, een nieuwe versnellingspook en een titanium chassisnummerplaatje op het dashboard.

Aan de buitenkant kun je nieuwe magnesium velgen krijgen die bijna 23 kilo aan onafgeveerd gewicht besparen. Onder de motorkap verandert er niets, maar da’s ook niet nodig. de supercharged 5,2-liter V8 levert nog altijd tot 815 pk en 900 Nm. Het is daarmee de sterkste straatlegale fabrieks-Mustang ooit. Wat je voor het 1901-geintje kwijt bent, is niet bekend.