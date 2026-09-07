Officieel: Audi A2 is terug en zuiniger dan alle andere Audi's

De Audi A2 is helemaal terug! Tenminste, min of meer. De naam die we vooral kennen van dat beetje vreemde aluminium MPV’tje uit de jaren 2000 is afgestoft, opgepoetst en opnieuw op een auto geplakt, maar deze keer nog zuiniger dan eerst. De nieuwe A2 e-tron is namelijk volledig elektrisch en heeft vooral één duidelijke missie: zo weinig mogelijk energie verspillen. Interessant.

Audi gaat voor efficiëntie

Audi heeft de A2 e-tron natuurlijk niet gebouwd om indruk te maken met een belachelijke hoeveelheid vermogen. Sterker nog, de Duitse autobouwer lijkt vooral te willen bewijzen dat je helemaal geen mega accu nodig hebt om ver te komen.

De efficiëntste uitvoering verbruikt volgens de WLTP-cyclus namelijk maar 12,8 kWh per 100 kilometer. Daarmee is het volgens Audi de zuinigste productieauto die het merk ooit heeft gebouwd. De maximale actieradius bedraagt 646 kilometer. Dat lukt onder andere dankzij een luchtweerstandscoëfficiënt van maar 0,24. Audi heeft echt overal geprobeerd de lucht zo min mogelijk lastig te vallen. Van de aerodynamisch gevormde wielen tot een grotendeels afgesloten onderzijde en zelfs kleine elementen rond de wielkasten die de luchtstroom verbeteren.

Je krijgt daarnaast ook nog eens keuze uit vier vermogenssmaakjes en drie accupakketten van 52, 61 of 84 kWh. De sterkste versie levert 240 kW (327 pk) en 545 Nm. De instapper doet het met 125 kW (170 pk) en 350 Nm. Toch wel iets meer dan die 110 pk 1.6 FSI van de eerdere generatie.















Kleine auto, grote spullen

Hoewel de A2 e-tron natuurlijk lekker compact blijft, wil Audi niet dat je iedere keer moet nadenken of je boodschappentas überhaupt nog wel mee kan. Dat is toch fijn. Maar omdat ze dat zo belangrijk vinden is het interieur behoorlijk flexibel ingericht. Een panoramadakje van 1,6 vierkante meter moet daarnaast zorgen dat het binnen ook lekker licht is.

Qua technologie heeft Audi natuurlijk flinke stappen gezet. Standaard krijg je namelijk een 11,9-inch digitaal instrumentarium, een 12,8-inch centraal touchscreen, Audi-assistent met uiteraard AI en een e-tron-routeplanner.

Zelfs bidirectioneel laden hoort er natuurlijk gewoon bij. Met Vehicle-to-Load kun je bijvoorbeeld je elektrische fiets opladen vanuit de auto. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kan de A2 e-tron met geschikte apparatuur zelfs als thuisbatterij dienen.













Audi wordt zelf ook zuiniger

Het interessante aan de A2 e-tron is dat Audi niet alleen de auto efficiënter probeert te maken. Ook de productie moest slimmer.

De auto wordt gebouwd in Ingolstadt, waarbij Audi meer dan 1.200 bestaande productiecomponenten gebruikt. Daarnaast worden ongeveer 250 robots ingezet die al voor andere modellen werden gebruikt. Waarom alles opnieuw kopen als je de robot die gisteren nog een andere Audi in elkaar zette vandaag gewoon een nieuwe opdracht kunt geven?

Audi zegt bovendien dat de A2 e-tron 21 maanden sneller is ontwikkeld dan vergelijkbare voorgangers. De orderboeken openen op 10 september 2026 en de eerste exemplaren staan vanaf december bij de dealers.

In Duitsland begint de elektrische A2 bij 38.200 euro. Daarmee is het misschien wel een van de interessantere nieuwe Audi’s: geen gigantische SUV, geen duizend pk en geen accu ter grootte van een studio-appartement.

Gewoon een relatief kleine EV die vooral probeert zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Eigenlijk precies het soort slimheid waarmee de oorspronkelijke A2 ooit kwam.

Alleen deze keer zonder driecilinder diesel.