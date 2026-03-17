Officieel: Audi A2 keert terug als elektrische hatchback

Sommige modellen verdwijnen stilletjes, andere krijgen jaren later opeens een tweede leven. Audi doet precies dat laatste met de A2. En nee, dit is geen nostalgisch retroproject voor liefhebbers met heimwee, maar een serieuze poging om een compacte elektrische Audi neer te zetten waar je, heel misschien, niet meteen een tweede hypotheek voor nodig hebt.

Oude naam, nieuw spelletje

Toen de Audi A2 in de jaren 90 het licht zag was het een beetje een vreemde eend in de bijt. Licht, eigenwijs en vooral gericht op efficiëntie. Ook al zag die er een beetje gek uit en was het niet echt een verkooptopper, hij was wel echt zijn tijd vooruit. Precies dat idee heeft Audi nu in een nieuw jasje gestoken, alleen nu dan elektrisch.

De nieuwe A2 e-tron komt onderin het gamma te staan als een soort opvolger van de A1 en Q2: een instap-Audi voor wie wel gewoon lekker premium wil rijden, maar niet meteen richting Q6 e-tron-budget hoeft. Audi noemt het “toegankelijk”, wij noemen het gewoon een Audi die eindelijk een beetje betaalbaar is. De vanafprijs zou namelijk zo rond de 35.000 euro kunnen uitkomen. Daarmee komt hij netjes tussen de A1 en A3 in te staan.

Bekende techniek

Onderhuids wordt de A2 niet heel spannend. De A2 e-tron komt waarschijnlijk op het bekende MEB-platform van de Volkswagen Group te staan, dat je (waarschijnlijk) al kent van de ID.3. Je hoeft dus niet te rekenen op compleet nieuwe technologie. Dat is jammer, want dat houdt ook in dat een nieuw model direct met verouderde technologie op de markt komt.

Qua design lijkt Audi een beetje te spelen met verschillende stijlen. Het wordt geen pure hatchback, maar ook geen volwaardige SUV. Denk eerder aan een compacte crossover met een vleugje MPV, wat verdacht veel lijkt op het originele recept van de oude A2. Dat is natuurlijk geen toeval: een ‘one-box’ design is nu eenmaal goed voor de aerodynamica, en dat betekent weer meer range.

Echte Duitser

De productie vindt plaats in Ingolstadt, wat Audi natuurlijk meteen aangrijpt om te benadrukken dat dit “made in Germany” is en rekening houdt met de trouwe werknemers. Altijd handig voor de PR.

De officiële onthulling staat gepland voor dit najaar, dus voorlopig moeten we het doen met een designschets en wat mooie woorden van de CEO. Maar goed, de basis is duidelijk: een compacte, relatief betaalbare EV met een bekende naam. Of het ook echt een waardige opvolger wordt van die eigenzinnige A2 van vroeger? Dat gaan we zien.