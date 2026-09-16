Officieel: bekend liefhebbersmerk gaat ‘performance SUV’ bouwen

Het ging net zo lekker met een heerlijke zwanenzang én een retro-supercar met handbak , maar nu laat McLaren zich weer van een andere kant zien. Het hoge woord is er eindelijk uit: McLaren gaat een SUV bouwen.

Het hing al lang, heel lang, in de lucht maar nu is de McLaren SUV officieel aangekondigd. Het Britse automerk verbergt de aankonding op een slinkse manier. We krijgen een persbericht waarin McLaren trots deelt dat het 500 miljoen pond (583 miljoen euro) investeert in de fabriek in Woking.

Grote investering

De investering is niet om Lando Norris nog een keer wereldkampioen te maken, maar puur gericht op de straatautokant van het merk: McLaren Automotive. Met het geld kan McLaren “de productiecapaciteit uitbreiden en de voertuigproductie verhogen’’ voor de volgende generatie McLaren-auto’s . Onder de nieuwe generatie valt volgens McLaren “een performance-SUV’’.

Verder wil McLaren bar weinig kwijt over het hoge model. Geen lanceringsmoment, geen conceptauto; niks. Het model is één van de nieuwe gebieden die het merk wil verkennen. Verder lezen we dat McLaren voor het eerst zijn eigen aandrijflijnen helemaal zelf in huis gaat bouwen. Dit worden hybride krachtbronnen. Dikke kans dat de SUV ook zo’n combi-aandrijflijn krijgt.

We zullen dus nog wel even moeten wachten voordat we Norris of Piastri in een SUV de F1-paddock op zien rijden of voordat Wouter de gezins-McLaren aan de tand kan voelen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover