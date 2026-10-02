Eindelijk: BMW bevestigt het einde van het lelijkste model

Ondanks dat het het meest ondergeschoven kind aller tijden is, heeft ie het toch maar mooi twaalf jaar volgehouden. Maar na twee generaties en weinig flitsende reclamefilmpjes of plekjes vooraan in de showroom valt het doek voor de BMW 2 Serie Active Tourer.

Het kleine MPV’tje had in de jaren ‘10 van deze eeuw maar een doel: een antwoord bieden op de Mercedes B-Klasse. Naarmate de MPV met twee of drie zitrijen aan populariteit verloor en de crossover definitief het stokje overnam, bewoog de Active Tourer steeds meer naar de achtergrond. Zijn basis is nog gebruikt om de Mini Countryman te bouwen en er kwam in 2021 een tweede generatie, maar dat zal zijn laatste wapenfeit zijn.

Officieel: het is klaar

BMW heeft namelijk officieel aangekondigd dat het over en uit is voor de 2 Serie Active Tourer. Op de Capitel Market Day 2026 zegt BMW: “Het aantal varianten binnen het gehele portfolio zal worden herzien en verminderd om de winstgevendheid te optimaliseren. Zo komt er bijvoorbeeld geen opvolger voor modellen zoals de BMW 2 Serie Active Tourer.’’ De MPV is dus niet het enige model dat afhaakt. Welke BMW’s nog meer aan een einde komen, is niet bekend.











Toch nog een soort van opvolger?

In dezelfde presentatie heeft BMW het over nieuwe auto’s. Zo reageert BMW op de Audi Q9 door ook met een nog grotere SUV te komen. Of zoals BMW het zelf laat optekenen: “een SAV boven het huidige topmodel van de BMW X7’’. Daarnaast komt er “een volledig elektrisch model in het instapsegment’’, oftewel de BMW i1 . Als instap Bimmer voor de massa dient die auto hetzelfde doel als de uitgaande Active Tourer, toch? Zo leeft de MPV toch nog beetje voort in het BMW van de toekomst.

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