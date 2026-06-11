BYD Flash Charging is in Europa: 1.500 kW laden voor weinig!

De snellaadbedrijven in Europa hebben er een zeer geduchte concurrent bij. Het Chinese BYD is in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk officieel begonnen met de uitrol van zijn ‘Flash Charging’-netwerk in Europa. Waar we bij Westerse snelladers al onder de indruk zijn van 350 of 400 kW, gooit BYD er een paar scheppen bovenop: hun hardcore laadarchitectuur kan in theorie tot maar liefst 1.500 kW aan vermogen leveren.

In eerste instantie worden deze megasnelladers geplaatst bij BYD- en Denza-dealers, om daarna – net als Tesla dat ooit deed – uit te rollen naar een dekkend publiek netwerk langs de snelwegen. Het doel? Laden bijna net zo snel maken als tanken.

De technologische basis achter dit laadgeweld is BYD’s nieuwe Blade Battery 2.0 in combinatie met de tweede generatie Flash Chargers. BYD claimt de volgende absurde laadtijden:10-70 procent in 5 minuten, 10-97 procent in 9 minuten. Is het extreem koud, zeg -30 graden Celsius, dan moet je er maar 3 minuutjes bij tellen. Waar normale EV's in de winter tergend traag laden, pompt BYD de batterij bij min dertig in 12 minuten van 20% naar 97%.









De problemen van Flash Charging

Buiten het feit dat snelladen niet heel fijn is voor je batterij (ondanks dat BYD dit ontkent) is er nu nog een groter probleem: jouw EV. Er zijn nog maar weinig EV’s die met zo’n groot vermogen kunnen snelladen. De bizarre laadtijden zijn de komende jaren dus alleen weggelegd voor de allernieuwste elektrische auto’s.

Mocht je een vrij nieuwe EV dan nog gaat het je niet lukken om de genoemde laadtijden te halen. BYD heeft het bij de snelle tijd over het opladen van de Denza Z9 GT. Deze EV heeft aan beide kanten een contact om de oplader in te steken. Handig bij het parkeren bij een laadpaal, maar het heeft nog een functie. Met de Flash Charger kun je twee laadkabels tegelijkertijd in dezelfde auto stoppen.

Er zijn ook nog wat nodige, maar daardoor niet minder snuggere innovaties toegepast. Omdat er zoveel stroom door de kabels geduwd wordt dat de boel spontaan zou smelten, zijn de kabels uitgerust met actieve vloeistofkoeling. Dat maakt ze loeizwaar, maar een handig railsysteem moet ervoor zorgen dat je niet hoeft te bodybuilden om je auto in te pluggen. Tevens gebruikt BYD eigen geïntegreerde batterijbuffers in de stations. Die laden zich buiten de spits rustig op en spugen de energie in één keer uit zodra er een auto aanstoot. Volgens BYD is de installatie van zo'n station hierdoor "even eenvoudig als het ophangen van een airconditioning".

De prijs van supersnelladen

BYD is bloedserieus: tegen het einde van 2026 moeten er 3.000 Flash-charging locaties in Europa operationeel zijn (de helft van hun wereldwijde exportdoelstelling van 6.000 stations buiten China). Maar het belangrijkste is misschien wel de prijs. Bono Ge, de chef van BYD in het Verenigd Koninkrijk, liet onlangs doorschemeren dat BYD onder de 50 pence per kWh wil blijven. Omgerekend naar de Europese markt betekent dit dat BYD mikt op een tarief van ongeveer 58 cent per kWh.

Is dat nou veel? Als BYD die prijs waarmaakt, doen ze niet onder voor Tesla. Het standaardtarief voor niet-Tesla-rijders aan de Supercharger ligt tussen de 35 en 69 cent per kWh. Snellaadbedrijf Fastned vraagt bijvoorbeeld 74 tot 78 cent per kWh als je geen abonnement hebt . Geen gekke prijzen dus van BYD.

Bronnen: Focus Online , Carnewschina

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