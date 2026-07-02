Einde van een tijdperk: Alpine stopt met productie A110

Pak de tissues er maar bij. Gisteren is in het Franse Dieppe officieel een einde gekomen aan de tweede generatie van de Alpine A110 met de productie van het allerlaatste exemplaar. Daarmee nemen we definitief afscheid van de auto die in 2017 het legendarische Franse sportmerk reanimeerde en bewees dat je geen 600 pk nodig hebt om puur rijplezier te ervaren. Gelukkig staat zijn opvolger al klaar in de coulisse.

Maar eerst nog even een lans breken voor de tweede generatie A110. Toen Renault in 2017 de tweede generatie van de A110 lanceerde, hield de autowereld zijn adem in. Kon hij wel voldoen aan de verwachtingen en met zijn kleine vierpittertje wel tegenstand bieden tegen de Porsche Cayman? Het antwoord was een volmondige ja. Autojournalisten liepen met hem weg en er kwamen ook echt klanten op af.

In totaal zijn er sinds 2017 exact 28.701 exemplaren van deze generatie gebouwd. Saai was het kleurenpalet in de fabriek overigens niet, al was er één duidelijke favoriet: maar liefst 58 procent van alle moderne A110's werd in het blauw besteld, waarvan een derde in het iconische Bleu Alpine (kleurcode 331). Het allerlaatste exemplaar dat gisteren van de band liep, is een A110 R 70 die ook de bekende blauwkleur draagt.

De volgende A110: EV-only?

Nu de fabriek in Normandië wordt omgebouwd, kijkt Alpine direct vooruit naar de derde generatie. En ja, dat wordt een EV, maar misschien niet een EV-only. Alpine-baas Philippe Krief liet bij de toekomstplannen van Renault weten dat het nieuwe platform modulair is gebouwd. Hoewel Europa volledig elektrisch wordt, is een brandstofmotor niet 100% uitgesloten. "Als een verbrandingsmotor mogelijkheden biedt voor Alpine in andere markten (zoals Amerika of Azië), dan kunnen we die bouwen", aldus Krief.

Voor ons is de EV dus relevant. Wees gerust: ook hier zouden puristen vrolijk van moeten worden. Zo krijgt de elektrische A110 twee batterijpakketten om het gewicht beter te verdelen. Dankzij een gloednieuwe aluminium architectuur (het APP-platform) en een compacte accu moet het gewicht zo laag mogelijk blijven. Laden en ontladen gaat dankzij 800V-technologie in elk geval razendsnel. De aandrijving blijft puur op de achterwielen dankzij twee elektromotoren op de achteras. Bovendien brengt de nieuwe generatie carrosserievarianten die de huidige generatie nooit heeft gekend, zoals een Roadster (cabriolet) en 2+2 met een kleine achterbank.

Binnenkort kennismaken met de A110 EV

We hoeven niet lang te wachten op de volgende Alpine-sportauto. Van 9 tot en met 12 juli staat er een testversie van de derde generatie Alpine A110 op het Goodwood Festival of Speed. Naast een tentoonstelling zal de nieuwe A110 ook een demonstratie geven op de heuvel.

Hoofdfoto: Alpine A110 gespot door carsbycasper

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