Officieel: Audi A6 Allroad is terug en breder dan een RS6!

Je hebt mensen die een een SUV kopen omdat ze af en toe een grindpad tegenkomen op weg naar de camping. En je hebt mensen die een Audi A6 Allroad kopen omdat ze SUV-achtige dingen willen kunnen doen maar weten dat een station gewoon cooler is. Toevallig is er enorm goed nieuws voor die laatste groep, want Audi heeft de nieuwe A6 Allroad onthuld. En die lijkt meer dan ooit trouw te blijven aan het recept dat hem al bijna dertig jaar geliefd maakt.

Breder, hoger en stoerder

Audi heeft de A6 Allroad deze generatie echt even flink aangepakt. Voor het eerst krijgt de alleskunner station een nogal veel bredere carrosserie. Om het even in perspectief te brengen, ten opzichte van een 'normale' A6 Avant groeit de Allroad een dikke 11 centimeter in de breedte. Audi heeft de A6 Allroad dus echt serieus de sportschool in getrapt. Met een breedte van 1.986 millimeter is hij zelfs breder dan een RS6, die het moet doen met 1.950 millimeter. En naast dat dat er tof uitziet zorgt dat natuurlijk ook voor een bredere spoorbreedte en betere wegligging.

Verder herken je de nieuwe Allroad net als zijn voorganger aan de typische details. Denk aan zwarte wielkastranden, aangepaste bumpers, aluminiumkleurige beschermingselementen en natuurlijk een verhoogde rijhoogte. Standaard staat de Allroad 34 millimeter hoger op zijn poten dan een reguliere A6 Avant. De standaard luchtvering kan daar nog eens 15 millimeter boven doen in de offroad-stand. Mocht je het nou echt hebben verpest en toch in een te diep plasje zijn gereden kan je ook nog gebruik maken van de liftfunctie die de Audi nog eens 20 millimeter hoger kan zetten.

De wielen zijn er van 19 tot 21 inch en achterwielbesturing is gewoon mogelijk. Dat moet ervoor zorgen dat de bijna vijf meter lange Audi zich in de stad minder als een gigantische olietanker gedraagt. Toch fijn.

















Voor het eerst met stekker

Uiteraard is de breedte en de hoogte niet het enige dat Audi heeft vernieuwd. De grootste technische vernieuwing zit natuurlijk gewoon onder de motorkap. Voor het eerst komt de A6 Allroad namelijk als plug-in hybride. Wat krijg je dan? De 2.0 TFSI vierpitter met elektrohulp geeft je een totaal vermogen van 367 PK en een aangename 500 Nm aan koppel. Met die cijfers ramt de Allroad in 5,5 seconden naar de 100 km/u. Als je een beetje normaal rijdt moet je dankzij het accupakket van 25,9 kWh een elektrische actieradius van 95 kilometer voor elkaar kunnen krijgen.

Jullie hebben natuurlijk allemaal gelezen dat de Q7 die vorige week het levenslicht zag werd geïntroduceerd met een dieselmotor omdat daar volgens Audi nog steeds veel vraag naar is. Uiteraard krijgt de Allroad dus ook de bekende 3.0 V6 TDI. De diesel is gekoppeld aan een uitgebreid mild-hybridesysteem levert je 299 pk en 580 Nm aan koppel. Het resultaat: een sprint naar 100 km/u in 5,4 seconden. En ja, dat is sneller dan de benzine-variant.











Alles erop en eraan

Binnenin krijg je natuurlijk hetzelfde snoeiharde digitale geweld naar je hoofd geslingerd als wat Audi in de rest van de familie pompt. Dat betekent een 11,9-inch digitaal instrumentarium, een centraal 14,5-inch touchscreen en optioneel zelfs een extra scherm voor de passagier. Handig om je kinderen stil te houden terwijl je vrouw ligt slapen op de achterbank.

Daarnaast kun je nog eens helemaal gek gaan met massagezetels, vierzone-climate control, een panoramadak, Bang & Olufsen-audio en meer sfeerverlichting dan in de gemiddelde cocktailbar. Ook op technisch zet Audi even een paar extra stappen. De optionele Matrix LED-koplampen kunnen naast doen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn ook nog waarschuwingen op het asfalt projecteren terwijl de OLED-achterlichten met andere weggebruikers communiceren.

De nieuwe Audi A6 Allroad kan je vanaf 18 juni bestellen en heeft een vanafprijs van 87.990 euro. Daarmee blijft hij hondstrouw aan zijn traditie: duurder dan een gewone A6 (A6 Avant e-hybrid heb je vanaf 71.990 euro en de e-tron vanaf 61.491 euro), maar nog altijd goedkoper dan een volledig uitgeruste SUV die uiteindelijk eigenlijk hetzelfde doet. Ook niet onbelangrijker: de A6-offroader is een stuk goedkoper dan de mild-hybride Mercedes E-Klasse All-Terrain van 129.854 euro.

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