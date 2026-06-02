Vernieuwde Bentley Flying Spur neemt S-versie mee!

Bentley heeft vandaag (2 juni 2026) het doek getrokken van een nieuwe Flying Spur. Door de opfrisser loopt de vierdeurs sedan weer in de pas met de eveneens nieuwe Continental GT. Eerlijk is eerlijk, de specificaties zijn om te smullen.

De grootste visuele verandering vind je aan de voorkant. Bentley breekt met de kenmerkende dubbele koplampen en monteert voor het eerst sinds 1962 weer enkele koplampen op een sedan. Verder is de grille nu strak in de voorbumper geïntegreerd en is de achterkant gladgestreken met een vernieuwde achterklep en modernere lichtunits.











De Flying Spur S keert terug!

De Flying Spur neemt definitief afscheid van de legendarische maar dorstige W12-motor. In plaats daarvan omarmt Bentley de hybridisering. Zo ook bij de terugkerende Flying Spur S en wordt onder de Mulliner geplaatst. Dit is meteen de krachtigste 'S' die het merk ooit heeft gebouwd. Dankzij de hybride V8 (bekend van de Panamera Turbo E-Hybrid) heeft de S 680 pk aan vermogen en 930 Nm aan koppel. Dat is een vermogensstijging van bijna 20 procent ten opzichte van zijn voorganger. Van 0 naar 100 gaat in 3,7 seconden en de top ligt op 307 km/u.

Om al dat brute geweld een beetje fatsoenlijk op het asfalt te krijgen, beschikt de Flying Spur S over het zogeheten Bentley Performance Active Chassis. Dit omvat actieve vierwielaandrijving, vierwielbesturing, actieve anti-rolbars én voor het eerst op een Flying Spur S: een elektronisch sperdifferentieel.

Duur, duurder, duurst

Bentley zou Bentley niet zijn als ze de optielijst niet volstoppen met astronomisch dure snufjes. Nieuw is de Virtuoso Collection van huistuner Mulliner. Deze exclusieve serie is geïnspireerd op high-end muziekinstrumenten en is overgoten met subtiele details in Champagne Gold — ja, zelfs de randjes van je autosleutel glimmen in het goud. Je kunt kiezen uit drie thema's: Soprano (licht), Tenor of Bass (donker).

Speakerset van 30.000 euro!

Voor de echte audiofielen levert Bentley in deze collectie het Naim for Mulliner audiosysteem. Dit systeem werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de gelimiteerde Batur en kent een losse optieprijs van een slordige £25.000,- (ruim 29 mille in euro's, exclusief belastingen!). Voor dat geld krijg je 21 luidsprekers met gepatenteerde 'M'-conussen die rechtstreeks zijn afgeleid van de legendarische Focal Grand Utopia-speakers. Of je het verschil hoort met een 'normaal' Naim-systeem tijdens het filerijden op de A2 is vers twee, maar het staat wel leuk op de borrel.

De productie van de nieuwe Flying Spur start in september. Mocht je de bankrekening hebben om er eentje te bestellen: de orderboeken openen vandaag en de eerste leveringen starten aan het begin van het vierde kwartaal van 2026. Prijzen zijn nog niet bekend.