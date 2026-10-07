Officieel: de Jaguar Type 01 is hier als sterkste en vreemdste Jag ooit!

De herstartknop werd twee jaar geleden ferm ingedrukt bij Jaguar. De productie werd stopgezet met één doel: compleet opnieuw beginnen. Het nieuwe begin is afgelopen nacht wereldkundig gemaakt. Dit is de Jaguar Type 01.

Gisteren lekte de auto zonder enige camouflage al uit, maar nu hebben we dus alle officiële informatie. Jaguar kiest voor de naam Type 01 om de volgende redenen. De ‘Type’ aanduiding gebruikt Jaguar al sinds jaar en dag en dat blijft dus over van het oude Jaguar. De ‘0’ staat voor de (lokale) CO2-uitstoot omdat het een EV is. De ‘1’ staat voor de eerste generatie van het model.

Het GT-ruimteschip van Jaguar

Jaguar heeft flink wat uitvindingen moeten doen om tot de luxe vierdeurs te komen die hier nu staat. Het bedrijf deed meer dan 360 patentaanvragen. Daarom oogt de auto ook zo vreemd: er is nog nooit iets gemaakt dat hierbij in de buurt komt. Misschien de Cybertruck met zijn scherpe lijnen, maar verder zou ik niets weten te verzinnen.

De vorm valt vooral op door zijn lage daklijn, korte vooroverhang, maar wel een gigantische motorkap en een vrij lange overhang aan de achterkant. Hij staat trouwens altijd op 23-inch wielen. Volgens Jaguar is de Type 01 ook de meest aerodynamische Jag ooit. De GT heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23 cW mede dankzij actieve lamellen, een achterkap in plaats van achterruit (oh jee) en een spoiler die in drie standen kan uitklappen. Het uiterlijk wordt afgemaakt met een glanzende of satijnen carrosseriekleur naar keuze.

Specificaties

Een deel van de patenten is opgegaan aan een compleet nieuwe basis: de Jaguar Electric Architecture, of JEA voor vrienden. Het platform bestaat uit drie motoren, maar weet de GT toch een gewichtsverdeling van 50:50 te geven. Voeg daar nog eens een slim Torque Vectoring bij en je zou een geweldig sturende auto moeten hebben op papier.

Volgens Jaguar kun je kiezen uit twee karakters: ultra snel of ultra comfortabel. Dat snelle gevoel geloven we wel: de drie motoren kunnen samen 1.030 pk en 1.365 Nm produceren. De Jaguar Type gaat van stilstand naar 100 km/u in 3,2 seconden. Mogelijk indrukwekkender is de tussensprint van 100 naar 180 van vier seconden.

Ook fijn aan de nieuwe basis: de 850v-architectuur. Daardoor kun je met maximaal 350 kW (als de snellader het toelaat) opladen. De 118-kWh grote batterij kan daarmee na 13 minuten laden alweer 321 kilometer rijden. Met een volle accu zou je 720 kilometer (WLTP) kunnen afleggen. Op de snelweg en met een constante snelheid haal je 515 kilometer op een volle batterij.

Het nieuwe Jag-interieur

Het luxe feestje houdt aan de binnenkant niet op. Het merk heeft gekozen voor een gigantisch 24-inch OLED-scherm dat achter het stuur doorloopt. Er is geen echt middenscherm, maar meer een middentelefoon. Op de middenconsole is een klein 7-inch touchschermpje geplaatst waar je de meest gebruikte functies kunt aanpassen, zoals de temperatuur in de auto en de stoelverwarming. Verder oogt het allemaal erg clean en modern.

Over de gehele lengte van de cabine loopt een centrale as die de zitplaatsen van elkaar doet scheiden. Het doet mij denken aan de MINI Central Rail in de Countryman R60. Verder vind je veel messingkleurige geanodiseerde aluminium afwerkingselementen in de Type 01.

De bestellingen van de nieuwe Jaguar zullen naar verwachting begin 2027 van start gaan, en de eerste leveringen aan klanten worden in de tweede helft van het jaar verwacht. De prijzen van de Type 01 zijn helaas nog onbekend. Het is in ieder geval goed om te zien dat Jaguar nog leeft. Welkom terug, oude kat!

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