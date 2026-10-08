Officieel: De JAS Tensei is de ultieme Italiaans-Japanse Honda NSX restomod

We schreven al eerder over de hergeboorte van een JDM-legende, maar vandaag is hij officieel productierijp verklaard: de JAS Tensei, oftewel de moderne Japans/Italiaanse Honda NSX.

'Tensei' is Japans voor reïncarnatie of wedergeboorte, en die naam hadden de bouwers niet beter kunnen kiezen. De basis voor elk van de 35 te bouwen exemplaren is een donorauto van de eerste generatie Honda NSX (NA1/NA2). De complete carrosserie is opgetrokken uit lichtgewicht koolstofvezel.

Het ontwerp is toevertrouwd aan het legendarische Italiaanse designhuis Pininfarina. Zij hebben het klassieke silhouet van de NSX behouden, maar de lijnen strak getrokken met modernere aerodynamica, verbrede schermen, een laaggeplaatste splitter, een agressieve diffusor en een subtiel geïntegreerde achtervleugel. Het resultaat mag er zijn als je het mij vraagt.

De krachtbron is puur









Geen elektro-ondersteuning, geen turbo's en geen automatische transmissies met dubbele koppeling voor de JAS Tensei. Onder de glazen achterkap ligt een door Judd Power onder handen genomen 3,5-liter atmosferische V6-motor. En wat voor blok: er zijn gesmede zuigers, drijfstangen uit de racerij en een billet krukas.

De zescilinders produceren 420 pk en 350 Nm. Klinkt tegenwoordig als een schijnt, maar op 1.250 kilo heb je niet veel meer nodig. De V6 blaast door tot 8.500 tpm en schakelen gaat via een handgeschakelde zesversnellingsbak met twin-plate koppeling en een sperdiff. Het geluid moet ook lekker zijn dankzij een RVS-uitlaat met titanium sierstukken.

Circuittechniek voor de straat

De race invloeden stoppen niet bij de zuigerstangen. JAS Motorsport bouwt al decennialang de officiële TCR- en GT3-racewagens voor Honda, en die kennis druipt ook van het chassis af. De Tensei is uitgerust met een speciaal afgestemde KW-schroefset met een hydraulisch 'lift-systeem' voor de vooras. De remmen zijn van Brembo (6-zuiger remklauwen vóór met 380 mm gegroefde schijven). Optioneel levert JAS zelfs een koolstof keramisch remsysteem. De Tensei rolt op 19-inch wielen vóór en 20 inch achter, geplaatst op versterkte wielnaven met een centrale wielmoer (centerlocks).

In het interieur draait alles om betrokkenheid van de bestuurder. Verwacht geen overdaad aan schermen, maar een cockpit die is ontworpen om afleiding te elimineren, afgewerkt met koolstofvezel, Alcantara en lederen accenten. Op het stuur zitten nog wat fysieke knoppen voor de belangrijkste functies, naast wat extra knoppen op het middenconsole.

Zijn er dan ook nadelen aan de JAS Tensei? Jazeker: het prijskaartje. Er worden er dus maar 35 van gebouwd, dus je verwacht al een flinke prijs. En dat klopt: de prijzen beginnen bij ruim 900.000 euro! En dat is dan nog zonder belastingen én zonder NSX-donorauto. Mocht je nog twijfelen: de JAS Tensei staat op de autobeurs in Parijs van komende week.

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