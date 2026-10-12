Officieel: de meest iconische stadsauto is eindelijk terug

Tegenwoordig worden nieuwe auto's eigenlijk alleen maar groter en groter. Maar gelukkig is er een merk dat zijn roots niet is vergeten: Smart! En Smart heeft besloten dat een auto voor twee personen gewoon nog steeds een geweldig idee is. Dertig jaar na het originele Smart-concept komt de ultracompacte tweezitter terug. Dit is de nieuwe Smart #2.

Klein maar fijn

Zoals je verwacht van de kleinste Smart, is die nog steeds klein. Hoe klein? 2,746 meter lang om precies te zijn. Om het even in een grappig perspectief te brengen, dat is kleiner dan de breedste auto ter wereld breed is. Net als vroegah staan de wielen weer lekker op de hoeken zodat alle beschikbare ruimte zo efficient mogelijk kan worden benut. Het heet niet voor niets Smart natuurlijk...

De draaicirkel neemt maar 6,95 meter in beslag. Perfect natuurlijk voor steden waar parkeren inmiddels een soort Tetris is geworden.

De #2 is echt helemaal nieuw. Hij staat nu op een compleet nieuw ECA-platform en heeft nu een 60 Kw sterke elektromotor. Nog steeds achterwiel aangedreven natuurlijk. De batterij is een 35,8 kWh LFP-pakket, goed voor maximaal 290 kilometer WLTP. Dat is best leuk, helemaal als je het vergelijkt met de eerste elektrische Smart Fortwo. Die had namelijk maar een rijbereik van zo'n 110 kilometer.

Verder kan je 65 kW DC-snelladen en duurt van 10 naar 80 procent zo'n 20 minuten.

Vol met opties

Ondanks dat de #2 vooral als klein stadsautootje is bedoeld, is er niet bespaard op de opties. Er is 11 kW AC-laden, V2L en een behoorlijke lijst aan rijhulpsystemen. Niet dat je daar om staat te springen, maar je krijgt het toch. Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Highway Assist, Blind Spot Detection en Rear Cross Traffic Alert. Allemaal te krijgen, maar het ligt natuurlijk wel aan de uitvoering die je hebt gekozen.

Prijzen weten we nog niet, maar we weten wel dat de Smart #2 weer is zoals die moet zijn. Klein en makkelijk te parkeren.

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