Officieel: de Peugeot e-208 GTI is klaar voor productie!

De GTi-badge van Peugeot is terug! Precies een jaar nadat Peugeot op Le Mans de autowereld lekker maakte met een conceptversie , trekken de Fransen nu op exact diezelfde heilige grond het doek van de definitieve, productierijpe Peugeot e-208 GTi.

Vanaf morgenmiddag schittert de kersverse hatchback in Le Mans. De eerste drie productieklare e-208 GTi’s krijgen de Franse driekleur als eerbetoon aan zijn afkomst en om te vieren dat Peugeot 100 jaar geleden voor het eerst meedeed aan de 24 Uur van Le Mans.

Met de e-208 GTi pakt Peugeot de draad op die vier decennia geleden werd uitgezet met de iconische 205 GTi . De verwijzingen naar een van de leukste hot-hatches ooit gemaakt zijn duidelijk, maar er kan ook dwarszitten voor de liefhebbers. De e-208 is, zoals de naam al doet vermoeden, volledig elektrisch .









We weten eigenlijk al best veel van de snelle Peugeot. Hij is ontwikkeld door Peugeot Sport. Deze medewerkers hebben de 208 meer spoorbreedte gegeven naast een 30 millimeter bredere koets, een sperdifferentieel, speciale stuurbekrachtiging, Michelin Pilot Sport Cup 2's (maat 215/40-18), veren en dempers met hydraulische eindstops, een stabilisatorstang achter en andere remmen op de voorwielen. Peugeot lijkt weinig aan de hete hatchback te hebben gesleuteld na de conceptauto. Hij ziet er wat mij betreft nog steeds even dik uit.

Specs

De e-208 GTi krijgt dezelfde Stellantis-krachtbron als bijvoorbeeld de Lancia Ypsilon HF . Daarmee zit er 280 pk en 350 Nm aan vermogen en koppel in. De 0-100-tijd moet zo’n 5,7 seconden zijn. Je moet 350 kilometer op een volle 52-kWh batterij kunnen halen.