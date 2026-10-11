Officieel: dit is de Alpine A310 anno 2026!

Dit is een update van een artikel gepubliceerd op 11-10

Renault zet flink in op retrodesign met de R5 en de Twingo, maar veel eerder was er natuurlijk al de moderne Alpine A110. Ook dat is een retrodesign pur sang. Nu grijpt Alpine terug naar een andere auto uit hun historie: de A310. In Parijs trekken ze het doek van de Alpine A310 Vision.

Alpine had deze auto eerder aangekondigd als de PS1-concept, waarschijnlijk omdat ze nog niet wilden verklappen wat het precies zou zijn. Maar het blijkt dus een moderne interpretatie van de A310 te zijn, maar dat hadden we al geraden op basis van de teaservideo. Met deze concept car viert Alpine naar eigen zeggen het 55-jarig jubileum van de A310. We wisten niet dat 55 ook een belangrijke mijlpaal was, maar het is ze vergeven. De A310 Vision is namelijk heel erg cool.

Herkenbare vorm

De typische vorm van de Alpine A310 is meteen te herkennen. De fastback-achterkant, de vorm van de koplampen, de brede wielkasten: het is allemaal direct te herleiden naar de A310 van weleer. Die auto werd gebouwd van 1971 tot 1984, maar leent zich – zoals wel meer ontwerpen uit die tijd – uitstekend voor een moderne interpretatie. De koplampen zijn overigens geen 'pop up'-lampen, maar 'pop down'-lampen.

















De A310 Vision is overduidelijk niet productierijp, zoals het Renault 5 prototype dat bijvoorbeeld wel was. Alpine heeft niet eens de moeite genomen om plaatjes van het interieur te delen. Het lijkt typisch zo’n sportieve concept car waar niks mee gedaan wordt. Maar… potentieel is deze Vision toch meer dan dat. Er gaan namelijk al jaren geruchten dat Alpine met een 911-rivaal komt, geïnspireerd op de A310.

Productie?

Alpine lijkt zelf ook heel voorzichtig te hinten naar productiemogelijkheden op basis van het APP-platform. Dat is het platform dat ze hebben ontwikkeld voor de elektrische A110. "Door gebruik te maken van de mogelijkheden van het APP-platform ontstaat ruimte voor nieuwe interpretaties van sportiviteit en design," zo lezen we in het persbericht. De kosten van een platform spreiden over meerdere modellen is natuurlijk geen gek idee. En de meerwaarde ten opzichte van de A110 zit ‘m in het feit dat dit een 2+2 moet worden.

Het is echter duidelijk dat de Alpine A310 Vision nog geen concrete voorbode is van een model dat binnenkort in de showroom staat. Maar misschien zijn de reacties op deze onthulling wel zo positief dat ze denken: dit moeten we maken. Wat ons betreft hebben ze groen licht.

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