Officieel: dit is de Hyundai Ioniq 3

Kia domineert de verkoopstatistieken, en intussen blijft Hyundai achter. Terwijl Hyundai nota bene het moedermerk is van Kia. Maar nu is er eindelijk een goedkopere EV van Hyundai: de Ioniq 3.

Wel of geen hatchback?

We hadden beter moeten weten, maar we zijn toch een beetje teleurgesteld. De voorbode van de Ioniq 3 – de Concept Three – was namelijk een sportief gelijnde hatchback à la de Veloster. Wij dachten: eindelijk weer een lage auto! Maar nee, de Ioniq 3 is toch weer een semi-hoge crossover geworden. Al denkt Hyundai daar zelf anders over, want zijn noemen de Ioniq 3 alsnog een hatchback.

Verder is de productieauto aardig trouw gebleven aan de Concept Three, dat moeten we Hyundai nageven. Het is in feite een opgehoogde versie van de concept car. Deze auto is ideaal voor mensen die een Kia te saai vinden, maar wel dezelfde techniek willen. Daarover gesproken: we moeten de Ioniq 3 vergelijken met de EV2 en niet met de EV3. Met een lengte van 4,155 meter is het een B-segment crossover. Of hatchback, zo je wilt.

Specs

De specs zijn - niet geheel verrassend - vergelijkbaar met de EV2. Je hebt de keuze uit een Standard Range en een Long Range. De eerste heeft een 42,2 kWh accu, die goed is voor 344 kilometer. De Long Range-variant heeft een 61 kWh accu, die 496 kilometer range oplevert. Daarmee kom je verder dan de EV2, want die heeft respectievelijk 312 en 453 kilometer range met dezelfde accu's. Dat komt omdat de EV2 een blokkendoos is, terwijl de Ioniq 3 best wel gestroomlijnd is. De cw-waarde bedraagt circa 0,263. De Standard Range heeft gek genoeg meer vermogen dan de Long Range, al scheelt het niet veel: 147 pk versus 135 pk.

Interieur

Binnenin zien we een centraal touchscreen, die maar liefst 14,6 inch meet. Dat scherm is overigens optioneel, standaard krijg je 12,9 inch. Grote schermen hebben we vaker gezien, maar met de diepe gleuf heeft Hyundai toch wat bijzonders gemaakt van het dashboard. In plaats van een normaal instrumentarium is er een plat instrumentarium te vinden bovenop het dashboard.

Wat de Hyundai Ioniq 3 moet kosten is nog niet bekend. Zodra wij het weten, weten jullie het ook.