Officieel: dit is de Nederlandse prijs van de Ferrari Luce!

Waar de voorgaande nieuwe Ferrari’s juist wat media-aandacht miste, is er bij de elektrische Luce niet bepaald een gebrek aan social media berichten en online artikelen. Daar doen wij van Autoblog.nl graag aan mee. Zeker wanneer onze Wouter een leuke scoop weet te pakken samen met BNR .

Dankzij Sander van den Bey, directeur van Ferrari-dealer Kroymans, weten we wat de minimale Nederlandse prijs gaat zijn van de elektrische Ferrari Luce. Van den Bey praat erover in De Nationale Autoshow en gaat ook in op de interesse voor de EV. Want ja: als we de Ferrari-dealer moeten geloven, is die er vol op!

Nederlandse prijs van de elektrische Ferrari Luce

Eerder moesten we het telkens doen met de geschatte vanafprijs van ongeveer 550.000 euro. Een hele, hele flinke smak geld voor hetgeen dat je krijgt. Nu weten we ook wat er in Nederland gevraagd wordt voor de eerste EV van de Cavallino uit Maranello. De Ferrari Luce gaat in Nederland 551.687 euro inclusief belastingen (btw én bpm) kosten. Daar kun je heel wat leuks mee doen op Marktplaats.

Je hebt hem dus hier al wat vaker voorbij zien komen, maar toch nog even: wat krijg je voor meer dan een half miljoen aan Ferrari EV? Nou, in ieder geval al het meest bekritiseerde ontwerp van de afgelopen jaren. Daarnaast zorgen vier elektromotoren voor een vermogen van 1.050 pk. Je knalt er in 2,5 seconden naar de 100. Door naar 200 duurt 4,3 seconden langer. Wat ook tof is: het interieur met een geweldig retro-Ferrari-stuur en veel fysieke knoppen.

Nederlanders willen de Luce!

Van den Bey doet in de radioshow uit de doeken dat er ook in Nederland voldoende interesse is voor de Luce. ‘’Mijn telefoon staat roodgloeiend’’, zegt hij. De Ferrari-verkoper vervolgt: ‘’Er zullen altijd klanten zijn die Ferrari-gek zijn en het nieuwste van het nieuwste willen hebben, maar er dienen zich ook mensen aan die we nog helemaal niet kennen.’’

En dat zal ook nog wel even zo blijven. Aan het einde van dit decennium verwacht Van den Bey dat 20 procent van de nieuwverkochte Ferrari elektrisch zal zijn in Nederland. Ik moet het nog zien gebeuren. De eerste Nederlandse Luce’s moet je trouwens ergens volgend jaar kunnen spotten. Hoeveel er al voor Nederlandse klanten besteld zijn, vertelt Kroymans helaas niet.