Volkswagen gebruikt nog een bekende naam voor een EV

Het slechtst bewaarde geheim uit Wolfsburg is officieel bevestigd. Volkswagen deelt vandaag de officiële naam van de vernieuwde elektrische SUV - de ID.4 - en laat weten wanneer je hem kunt zien en kopen.

Autoblog-hoofdbandenroker Wouter mocht al sturen met een gecamoufleerde testauto, maar mocht absoluut niet delen hoe de nieuwe auto zou gaan heten (al deed een Duitse vakbond er minder moeilijk over). Het kenteken van de geel-wit-grijze auto sprak echter al boekdelen. Nu komt de bevestiging via een persbericht: de ‘gefacelifte’ ID.4 heet de Volkswagen ID. Tiguan.

Doei 4 en 5

Het is na de Polo en Cross het derde VW-model dat een oude naam naar de ID.-lijn haalt. De ID. Tiguan is overigens niet alleen de opvolger van de ID.4. De eerder geschrapte ID.5 komt niet meer terug als ID. Touareg of ID. Tayron. Voor de duidelijkheid: voorlopig blijft de Volkswagen Tiguan met verbrandingsmotor gewoon bestaan.













De elektrische Tiguan heeft grote schoenen om te vullen. Zijn benzine- en hybride broeders zijn met 8,3 miljoen verkochte auto’s verdeeld over drie generaties en bijna twintig jaar tijd. Over specificaties wil Volkswagen nog niets kwijt. Wel krijgen we te horen wanneer de auto zonder camouflage te zien is en wanneer de verkoopstart.

De wereldpremière van de ID. Tiguan vindt ‘begin oktober’ plaats. Precies op tijd voor de Autosalon van Parijs 2026 , wat natuurlijk niet toevallig is. Ergens aan het begin van volgend jaar moet de ID. Tiguan bij de betere VW-dealer te vinden zijn.

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