Vergeet de Ferrari Luce: ga voor de Nederlandse Daytona Shooting Brake Hommage!

De Nederlandse auto-ontwerper Niels van Roij presenteert zijn nieuwste creatie op het Goodwood Festival of Speed. Je kijkt hier naar de Daytona Shooting Brake Hommage: een one-off, handgebouwde GT die geïnspireerd is op de Ferrari 365 GTB/4 Daytona uit 1972 van ontwerper Luigi Chinetti Jr. Wat een plaatje!

Van Roij en zijn team hebben meer dan vijf jaar en 15.000 uur aan bloed, zweet en tranen gestoken in de auto. Onderhuids maakt de Daytona Shooting Brake Hommage gebruik van een modern, ‘niet nader gespecificeerd Italiaans V12-platform met een atmosferische motor’ (de Ferrari 599 GTB ). De donorauto is niet meer te herkennen door de nieuwe koets.













Het is een behoorlijk interessante auto geworden om naar te kijken met veel duidelijke verwijzingen naar de jaren ‘70 SB. Het duidelijkste is natuurlijk het grote achterraam met de twee zijruiten ervoor. De achterste zijruiten scharnieren omhoog als vlinderdeuren, net als de oude Ferrari. Bijzonder! Andere knipogen naar het origineel bestaan uit een amberkleurige kunststof balk tussen de koplampen. Die verlichting heeft dan weer meer weg van de Luce, maar goed. De gepolijste wielen die moeten doen denken aan chromen spaakwielen van weleer.

Achterop valt direct de forse carbon fiber diffuser op, waarin vier uitlaatpijpen zijn verwerkt. De ontwerpers hebben de eindpijpen bewust in tweetallen onder een lichte hoek omhoog geplaatst. Dit is een optische knipoog naar de 365, wat weer een verwijzing is naar een dubbelloops jachtgeweer (een verwijzing naar de term shooting brake). Oh, en de V12 zou er heerlijk hoorbaar door moeten zijn. Ervanuit gaande dat twaalfcilinder niet is getuned en uit de GTB Fiorano komt, produceert het 6,0-liter blok 620 pk en 608 Nm koppel.

Het interieur

Net als bij de klassieke Chinetti-auto is het instrumentencluster centraal op het dashboard geplaatst, in plaats van direct achter het stuur. Verder zit er binnenin geen walnotenhout zoals in de inspirator, maar carbon en cognackleurig leer. De buitenste rails zijn subtiel gegraveerd met de modelnaam, terwijl het logo in de centrale rail is verwerkt.

Cadeautje voor … de maker?

Vaak hebben autobouwers in dit segment nog wat extraatjes voor klanten als extra bedankje. Denk aan een horloge, schaalmodel of circuituitjes. Niels van Roij doet dat anders. Hij laat bij iedere coachbuild-commissie een op maat gemaakt driedelig pak maken. Aardig van hem, maar het pak gaat dus niet naar de klant, maar naar Van Roij zelf. De uitleg hierbij: “Wanneer elke commissie zijn eigenaar bereikt, blijft het pak binnen de studio als een fysiek aandenken aan het project en als een draagbaar portfolio dat wordt meegenomen naar toekomstige gesprekken met opdrachtgevers en verzamelaars.”

Over prijzen wordt natuurlijk niet gesproken. Geniet liever van het feit dat dit kunstwerk bestaat en gewoon zijn oorsprong heeft in het Brabantse Uden.

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