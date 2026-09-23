Elektrisch? Dit merk bouwt een nieuwe 8,3-liter V8-dieselmotor!

Wat zijn we in Nederland en Europa toch goed bezig met elektrificeren hè? Dat zal Moedertje Natuur vast leuk vinden. Om toch nog genoeg CO2 voor de bloemetjes op aarde te houden onthult General Motors een nieuwe krachtbron: een 8,3-liter V8-turbodieselmotor!

De nieuwe achtcilinder is niet alleen een middelvinger naar de elektrificering, maar ook (of misschien juist wel meer) naar Ford. Het blok heeft de bijnaam Mongoose (de mangoest) en in de onderstaande video wordt duidelijk waarom. Zo’n beest valt in het filmpje een schorpioen aan, een duidelijke verwijzing naar Fords 6,7-liter Power Stroke V8-dieselmotor met de codenaam Scorpion. Om er zeker van te zijn dat we de hint snappen, schrijft GM in het persbericht: “De zware V8-dieselmotor van een bepaalde concurrent uit dezelfde stad wordt wel de "schorpioen" genoemd. Maar de natuur, of in dit geval GM, bedenkt altijd een betere roofdier: de mangoest.’’

Grootste diesel-V8 van GM

Met zijn 8,3-liter cilinderinhoud zet GM een historische stap. Het is de grootste dieselmotor die de fabrikant ooit in een reguliere pick-up truck heeft gelepeld. Tot nu toe vertrouwde General Motors op 6,6-liter V8-dieselblokken. Volgens de Amerikaanse media zou de nieuwe krachtbron, de oude 6.6’jes vervangen. GM heeft hier nog niet op gereageerd.

Officiële cijfers over het vermogen of koppel houdt het concern ook nog geheim. Toch twijfelt niemand aan het doel: Ford van de troon stoten. De 6,7-liter Power Stroke van de grote rivaal levert momenteel 500 pk en een immens koppel van 1.627 Nm (1.200 lb-ft).

Welke auto krijgt de 8,3-liter V8?

Zo’n kolos van een krachtbron kan tegenwoordig alleen maar in een pick-up liggen, zo ook in dit geval. De Mongoose kun je de VS vinden in de vernieuwde ‘heavy pick-ups’, de Chevrolet Silverado HD en de GMC Sierra HD. Pick-up’s die je hier niet snel gaat zien, maar met een dieselprijs richting de drie euro per liter lijkt met een 8,3-liter monster geen super strak plan.

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