Officieel: Esteban Ocon is geen Haas F1-coureur meer

Na zijn bizarre exit tijdens het raceweekend in Mexico is het nu officieel klaar met de F1-carrière van Esteban Ocon bij TGR Haas F1. Dat maakt het team zojuist bekend.

Het merendeel van het Nederlanders die de F1 een beetje lafjes volgen, kennen Ocon van een incident met Max Verstappen. Tijdens de GP van Brazilië 2018 ligt Ocon een ronde achter op Verstappen, maar ziet kans om de achterstand te niet te doen. Hij komt langszij, maar is niet helemaal voorbij. De twee raken elkaar, waardoor Verstappen niet eerste maar tweede eindigt. Bij de weegschalen komen de twee elkaar tegen en geeft Verstappen zijn Franse tegenstrever een paar ferme duwen die inmiddels wereldberoemd zijn.

Laatste weekend Ocon was een rommeltje

Ocon reed dit weekend nog de eerste twee vrije trainingen op vrijdag. Van vrijdag op zaterdag meldde Haas ineens dat Ocon tijdens het raceweekend in Mexico niet meer in actie zou komen voor het team. WEC-race Hirakawa was zijn vervanger en scoorde direct één punt voor het Amerikaanse F1-team.

Nu maakt Haas bekend dat Ocon geen races meer zal rijden voor het team. Op X lezen we: "TGR Haas F1 Team kan bevestigen dat Esteban Ocon niet langer zal deelnemen aan het 2026 FIA Formule 1 Wereldkampioenschap namens Haas.'' In een ander bericht zegt Haas-teambaas (teamHaas dus eigenlijk) Ayao Komatsu: "We hebben Esteban Ocon laten weten dat hij dit seizoen niet meer terugkeert in een racezitje bij het TGR Haas F1 Team. Dergelijke beslissingen worden nooit lichtvaardig genomen, zoals ook het geval was in Mexico-Stad – maar toen, net als nu, zijn we ervan overtuigd dat dit absoluut in het beste belang van het team is voor de toekomst. De gesprekken die uiteindelijk tussen het team en Esteban hebben plaatsgevonden, blijven een interne aange aangelegenheid en we zullen het privékarakter van besloten gesprekken blijven respecteren.''

Dag Ocon, hallo nieuw gezicht

Het lege stoeltje dat Ocon achterlaat, wordt komend weekend niet gevuld door Hirakawa, maar door een nieuwe naam in de F1-wereld: Rafael Câmara. Hij stond al op de planning om in 2027 plaats te nemen naast Bearman. De Braziliaan mag dit weekend eerder dan gedacht zijn debuut maken. Leuk voor hem: de F1 reist dit weekend af naar Brazilië waardoor Câmara zijn debuut maakt op zijn thuisbaan. Daarnaast is Câmara druk bezig om F2-kampioen te worden. Hij leidt het kampioenschap met 7 punten voorsprong op Red Bull-talent Nikola Tsolov. De F2 moet nog racen in Qatar en Abu Dhabi, maar net als voor de F1 geldt bij de F2 dat het niet zeker is dat deze races doorgaan.

Bron: Haas / X