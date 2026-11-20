Formule 1 gaat weer met een V8 rijden. Na meerdere bevestigingen van FIA-voorzitter Ben Sulayem op persoonlijke naam communiceren nu ook de FOM en FIA de terugkeer naar de achtcilinder. Dit weten we op dit moment van de nieuwe krachtbron.

In het bericht zegt de FIA: "De FIA, FOM, motorfabrikanten en F1-teams hebben een unanieme overeenstemming bereikt over de Formule 1-motor voor 2030, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de terugkeer van de V8-motor.'' Hoe de motor eruit moet komen zien, is ook wel bekend.

De nieuwe V8 is een doorontwikkeling van de huidige 1,6-liter V6. Simpelgezegd worden er twee cilinders toegevoegd voor een 2,1-liter V8-turbomotor. Het doel is om de motor "simpelere, lichter en kostenefficiënter'' te maken. Het hybride deel moet "gelimiteerd" worden en de verbrandingsmotor moet weer op duurzame brandstof draaien. En niet alleen de motor wordt puristischer. De aandrijflijn moet in een F1-auto komen liggen die lichter en wendbaarder is. De nadruk moet weer komen liggen op de vaardigheden van de coureur en je moet dichtbij elkaar kunnen racen. Succes daarmee!

Natuurlijk doet ook Ben Sulayem weer een duid in het zakje: "Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat het mijn ambitie is om een sport te creëren die competitiever en spannender is voor onze fans, terwijl we tegelijkertijd voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De terugkeer van V8-motoren biedt de kans om opnieuw verbinding te maken met het DNA van dit kampioenschap. Daarmee brengen we het geluid, de emotie en het pure racen terug waar wereldwijd zoveel fans van houden. Onze visie is duidelijk: lichtere, eenvoudigere en betaalbaardere auto's, waarbij de vaardigheden van de coureur centraal staan in de competitie.''

Zou het genoeg reden zijn voor Max Verstappen om zijn F1-carrière nog wat verder te verlengen?