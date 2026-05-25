Officieel: Ferrari Luce is even schrikken

Dat Ferrari het allemaal even anders ging doen met de EV genaamd Luce, zo veel is duidelijk. Toch weet het merk alsnog extra te verbazen met hoe anders. De Ferrari Luce is nu in vol ornaat te zien, inclusief specs.

Waar moet je eens beginnen met de Ferrari Luce? Misschien bij wat we al wisten. Namelijk dat het een EV ging worden van het merk. Dat is op zich merkwaardig, want vele rivalen moeten er nog aan beginnen of beginnen er zelfs niet aan (hallo Lamborghini). Omdat de Luce toch wel als een andere auto dan elke andere Ferrari geprofileerd moet worden, is de hulp ingeschakeld van een designer die vooral ervaring heeft met tech. Auto's is voor Jony Ive en Marc Newson even iets anders. We willen niet zeggen dat het merkwaardige uiterlijk daar direct een resultaat van is, maar goed.

We lopen eigenlijk om mee te beginnen al een beetje vast met wat de Ferrari Luce eigenlijk is. Ferrari heeft hun testmules voor de Luce zo goed ingepakt dat we echt niet wisten wat we moesten verwachten. En wat het is: een eh, tsja, zeg het eens? Een crossover in diens puurste vorm, want het lijkt ook een soort grote hatchback. Het is een vijfzitter met vier deuren, de tweede Ferrari met vier deuren na de Purosangue. Net als de Purosangue heb je te maken met zelfmoorddeuren achter.

Exterieur

Om het exterieur ook even qua styling af te maken: dat de Luce op geen andere Ferrari lijkt, wordt duidelijk. Het gebruik van veel zwarte contrastdelen is op zich wel in de huidige stijl, maar de rest niet. Het front wordt gekenmerkt door een soort wigvorm die vanuit de voorruit helemaal doorloopt naar de bumper, met een carrosseriekleurig deel dat 'zwevend' erboven zit. Het creëert een soort S-duct à la 488 Pista, maar dat is het enige vergelijk dat we kunnen bedenken. Verder lijkt het alsof er geen koplampen op zitten: alleen als je je best doet, spot je twee ledstrips aan weerszijden.

Achterop gaat het bijzondere geheel van de Ferrari Luce gewoon verder. Ook hier gebruik van zwarte stukken om een bijzonder contrast te geven, met de achterlichten in een soort inham in de rest van de achterkant. Die achterlichten doen dan weer verdacht veel denken aan die van een Chevrolet Impala uit de jaren '00, al noemt Ferrari ze geïnspireerd op de 360 Modena en 458 Italia. Wat verder opvalt: veel overhang voor én achter. De hele plaatsing van het greenhouse is, nou ja, bijzonder. Dat woord gaan we veel tegenkomen. Verder merkwaardig: met 23 inch velgen voor en 24 inch achter heeft de Luce de grootste velgen ooit voor een Ferrari. De totale lengte is 5.026 mm, met een breedte van 1.999 mm en een wielbasis van 2.961 mm.

Interieur

Binnenin de Ferrari Luce worden we in theorie minder verrast. Het werk van Ive en Newson was al gedeeld, maar als ietwat losstaande units zonder geheel. In het geheel oogt de cabine echter verrassend klassiek, zonder direct oubollig te voelen. Als je dan ergens de Luce wil laten scoren, is de cabine een goede start. De twee schermen voor je tellerbak en infotainment in het midden zijn ontwikkeld door Samsung. Het oogt verder aardig minimalistisch, met enkel een knoppenbrij in de middenconsole. Daar zit ook een klein pookje voor het schakelen.

Specs

Dan even wat cijfers. De Ferrari Luce krijgt 1.050 pk. Er zitten vier elektromotoren in, één voor elk wiel. De accu meet 122 kWh en zorgt voor een rijbereik van 530 kilometer. Dat is, zelfs als we ons best doen, echt niet denderend. 0 naar 100 km/u duurt 2,5 seconden en naar 200 doorknallen duurt 6,8 seconden, de top is 310 km/u. Het gewicht is voor een EV niet extreem, maar een vedergewicht is het ook niet: 2.260 kg. Er werd gezegd dat de Ferrari Luce richting de 10.000 Nm ging krijgen en qua wat gemeten wordt aan de motoren klopt dat. Aan de wielen gaat het echter om een iets minder buitenaardse 990 Nm.

Ferrari heeft wat dingen van de F80 kunnen leren in de demping en de elektromotoren, alleen nu met een toepassing voor een volledige EV. De Ferrari Luce krijgt volgens Ferrari een hele unieke benadering voor het geluid. De Manettino komt bijvoorbeeld mee, maar deze bepaalt naast het rijgedrag ook wat voor soort geluid je binnen krijgt. Het door Ferrari gepatenteerde systeem filtert en egaliseert het geluid wat binnenkomt om bij de ervaring te passen. Het klinkt allemaal een beetje vaag en we zijn dan vooral heel benieuwd hoe dit soort dingen overgebracht worden naar de praktijk.

Uiteraard betekenen vier motoren voor de vier wielen dat de Ferrari Luce gebruik maakt van een torque vectoring-systeem. Dit betekent natuurlijk dat er naar elk wiel een bepaald aantal Nm kan worden gestuurd wanneer dat het beste is. Een ander debuut is wat Ferrari de Vehicle Control Unit noemt, een 'brein' dat 200 keer per seconde meet en bewerkt hoe de auto dynamisch aanvoelt. Kortom: Ferrari hoopt dat dit de zwaarlijvigheid van de auto omzet in een goede rijervaring. Ook dat moet blijken.

Elektrisch

Zoals gezegd krijgt de Ferrari Luce een 122 kWh groot accupakket, maar voor het laden een 800V-architectuur. Dat zorgt voor een snellaadcapaciteit van 350 kW. Ferrari spreekt van radiale fluxmotoren, geen axiale fluxmotoren zoals die andere baanbrekende EV van eerder deze week.

Afijn, de Ferrari Luce. De auto die Ferrari naar het volgende hoofdstuk brengt. Op een hele bijzondere manier. Het enige feitelijke en zo objectief mogelijke dat we erover kwijt kunnen is dat Ferrari inderdaad nog nooit zoiets heeft gebouwd. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend, al is een bedrag van een half miljoen al eens genoemd.