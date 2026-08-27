Officieel: FIA heeft slecht nieuws voor Red Bull Racing

Na het dramaweekend in Zandvoort heeft de FIA nog meer slecht nieuws voor Max Verstappen. De FIA heeft nog eens naar de ADUO (Aerodynamic Testing Restrictions and Development Allocation) gekeken en concludeert: Red Bull is de sterkste en moet dus gestraft worden.

Het ADUO-reglement is in het leven geroepen om F1-motorfabrikanten de kans te geven om in te lopen op de sterkste verbrandingsmotor op de grid. Als uit de FIA-tests komt dat jouw V6 2 procent of minder vermogen geeft, krijg je daar dit én volgend seizoen wat voordeeltjes voor terug: extra ruimte voor upgrades, een uitbreiding van de budgetcap én mogelijkheden voor dyno-tests.

De FIA gaat gedurende dit seizoen drie keer de verbrandingsmotoren testen. De eerste keer vond plaats na de Grand Prix van Canada en de tweede na de Grand Prix van Hongarije. Al na de eerste test kwam een vreemde conclusie uit het onderzoek: Red Bull, het team zonder overwinningen en ver van de kop in het constructeurskampioenschap, heeft de sterkste verbrandingsmotor. Red Bull begreep hier niets van en ging tegen dit besluit in.

De nieuwe info van de FIA

Na de race in Boedapest heeft de FIA nog eens de motoren getest. Het resultaat: helemaal niks. “Voor de tweede periode werden geen aanvullende homologaties verleend aan de fabrikanten van aandrijfeenheden.” Oftewel, na de tweede test zijn er geen teams met een motor die 2 procent of minder sterk zijn dan de sterkste V6.

Daardoor blijven de resultaten na test 1 staan. Die resultaten zijn als volgt:

“ Mercedes werd binnen de marge van 2-4% geplaatst en mag daarom in 2026 één extra homologatie en in 2027 nog een extra homologatie uitvoeren, met bijbehorende verhogingen van het kostenplafond en de testbank’’, schrijft de FIA. Daarmee krijgt de kampioenschapsleider dus niet alleen een voordeel in dit, maar ook in volgend seizoen.

Mercedes “Audi, Ferrari en Honda bleken boven de 4% te zitten en krijgen daarom respectievelijk 2 en 2 extra homologaties in 2026, met bijbehorende verhogingen van het kostenplafond en de testbankduur’’, aldus de FIA. Stel dus dat er 550 pk uit de V6 van Red Bull komt, dan hebben deze teams een verbrandingsmotor met nog geen 528 pk. Da’s best een fors verschil.

Terwijl de andere teams dus extra testmogelijkheden en geld krijgen, schiet Red Bull wortel. Zeker in een tijd waar iedere update lijkt te werken en teams er flink op vooruit gaan bij de eerste race met nieuwe upgrades, kan het verlies van kostbare testuren op de langere termijn keihard doorwegen, ook enkel op het gebied van de benzinemotor.

Laatste kans

De FIA zegt “vanwege het vertrouwelijke karakter’’ dat ze niet de uitkomsten van de metingen willen delen. We moeten er maar vanuit gaan dat het allemaal klopt. Red Bull heeft nog een kans op wat extra ruimte binnen de budget cap en meer upgrades: de derde ADUO-evaluatieperiode van 2026. Die vind plaats tussen de vorige race, de GP van Nederland, en de 18e race op de kalender, de GP van Mexico, op 1 november.

Tot die tijd staat de compleet nieuwe Red Bull-Ford zescilinder te boek als de sterkste F1-verbrandingsmotor op de grid. Een titel die het team liever kwijt dan rijk is kan ik me voorstellen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover