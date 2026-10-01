Officieel: Fiat brengt de Multipla terug!

Het is met afstand het meest gegeven antwoord op de vraag ‘wat is de lelijkste auto ter wereld’. Om die reden heeft de Fiat Multipla een cultheldenstatus weten te bemachtigen. Die status vormt de basis voor een nieuwe Fiat.

Waar Citroën voortborduurt op de 2CV en Renault naar de 8 linkt, bouwt Fiat een conceptauto met de Multipla en 600 Multipla in gedachte. Net als het Franse Stellantis-broertje toont Fiat het resultaat pas op de Paris Motor Show van 12 tot en met 18 oktober. De naam krijgen we wel alvast: de Fiat Multiplay.

Vooral Multi

De eerste omschrijvingen van Fiats marketingafdeling zijn wat warrig, maar tussen de regels door lezen we ook wat materie waar we wat van kunnen maken. Zo is de Multiplay “ niet zomaar een conceptauto, maar een nieuw mobiliteitsconcept dat flexibel, toegankelijk en radicaal praktisch is.’’ Precies ja.

Het wordt ietsjes duidelijker bij: “Het concept kan een volledig nieuwe voertuigcategorie creëren door in te spelen op de manier waarop mensen tegenwoordig leven.’’ Maar het idee wordt pas echt duidelijk bij: “De Multiplay combineert de open laadruimte en outdoor-veelzijdigheid van een pick-up met het comfort en de flexibiliteit van een SUV. Dankzij een ingenieus mechanisme is de auto met slechts enkele handelingen aan te passen.’’

Het resultaat

Aha: een pick-up en SUV in één dus. De manier waarop deze Transformer van gedaante verandert, zien we wel pas in Parijs. Voor nu krijgen we alleen een detail van de auto te zien. De opdruk geeft de silhouetten van de Multipla en 600 Multipla weer. Hopelijk krijgt de Multiplay een extra bobbel vlak onder de voorruit als knipoog naar de lelijkste auto aller tijden.

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