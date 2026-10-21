Officieel: Formule 1 weet ook niet meer wat het aanmoet met de nieuwe F1-bolides

Ben jij er ook helemaal klaar mee dat je bijna elk weekend 1,5 tot 2 uur kwijt bent aan het kijken naar een optocht van Formule 1-auto's? Dan heeft de koningsklasse goed nieuws voor je. De races worden namelijk korter en daardoor hopelijk ook minder optochterig. Maar dat is van korte duur...

Dit Formule 1-seizoen wordt geplaagd door teveel of te weinig inhaalsacties. Beide zijn, afhankelijk van wie je het vraagt, helemaal ruk. Belangrijker nog: beide euvels zouden vooral door de nieuwe auto's komen. De nadruk op elektrische aandrijving maakt de hele sport kapot, aldus mening die-hard F1 fan.

Problemen stapelen zich op

Iets wat ze bij de organisatie ook weten. Er wordt dus hard gewerkt aan oplossingen. Een daarvan is een 50/50 verdeling tussen elektrische aandrijving in de benzinemotor. Daardoor zou het racen eerlijker worden en meer kunnen gaan leunen op de rijkunsten van degene achter het stuur. Ook zou daarmee een einde moeten komen aan super clipping en andere elektrische energieproblemen. Maar deze move brengt weer een ander probleem met zich mee: auto's hebben dan niet genoeg benzine aan boord om de race uit te rijden.

Als regelmaker heb je dan twee opties om dit euvel te ondervangen. De meest voor de hand liggende is het vergroten van de benzinetank. Meer peut is meer rondes kunnen rijden en zo houd je de entertainmentwaarde voor de fans in stand. Tegelijkertijd zitten de teams daar natuurlijk niet op te wachten, want die moeten de auto erop aanpassen. Dat gaat veel verder dan even een grotere tank ontwerpen en in de auto schroeven.

Oplossingen zijn geen oplossingen?

De andere optie, waarvoor gekozen is, is het verkorten van de races. In plaats van de minimale raceafstand van 305 kilometer die dit jaar nog van kracht is, geldt vanaf volgend jaar een afstand van 290 kilometer. Maar nu lijkt het erop dat ook die aanpassing van de regels niet doet wat het moet doen, want hoewel de plannen zouden gelden voor minimaal 2027 en 2028, is 2028 er nu vanaf geknipt. Kortom, alleen volgend jaar hoeven de coureurs maar 15 kilometer minder te rijden.

De FIA heeft bij hangt bij elke race nu een ideeënbus op waarin fans hun oplossingen voor de problemen met de nieuwe F1-bolides kunnen deponeren. Mailen kan ook naar wijwetenhetooknietmeer@fia.com.

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