Officieel: Mercedes stopt met deze drie auto's

Mercedes saneert het aanbod voor modeljaar 2027 grondig door tegenvallende verkoopcijfers en een veranderende merkstrategie. EV's krijgen er van langs, maar ook een V8-model.

Mercedes bevestigt aan Car and Driver welke modellen met pensioen gaan. Zowel de EQE Limousine als de Maybach EQS SUV verdwijnen via de zijdeur. Opvallender is het einde van een dik V8-monster: de Mercedes-AMG S63.

Het leek ooit zo'n mooi idee: een gestroomlijnde 'zeepbak’-vormgeving voor de elektrische modellen om maximale actieradius uit het accupakket te persen. De praktijk bleek weerbarstiger. De 'One Bow'-ontwerpfilosofie zorgde voor flink wat kritiek en de verkoopcijfers van de EQE Sedan bleven wereldwijd ver achter bij de traditionele E-Klasse. Met een instapprijs boven de ton, een vermogen van 292 pk tot 625 pk (voor de AMG EQE 53) en een accucapaciteit van 89 kWh tot 90,6 kWh bleek de auto simpelweg te zwaar, te duur en qua vormgeving niet geliefd genoeg bij de traditionele Mercedes-rijder. Het dwingt Mercedes tot ingrijpende keuzes. Voor modeljaar 2027 schrapt het merk zowel de reguliere Mercedes-Benz EQE-sedan als de snellere AMG.

Maybach komt niet (May)back

Ook aan de bovenkant van het gamma vallen harde klappen. Zo trekt Das Haus de stekker uit de Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, de buitengewoon kostbare elektrische SUV die de ultrarijken had moeten verleiden. De Maybach EQS SUV is het duurste elektrische vlaggenschip van het merk met 658 pk, 950 Nm en een vanafprijs richting de 220.000 euro. Ondanks opvallende Maybach-details, tweekleurige lakopties en een overdaad aan schermen bleek de markt voor ultra-luxe elektrische SUV's in dit prijssegment praktisch onbestaand.

S63 out, voor nu

De meest opvallende slachting vindt echter plaats bij de benzine-afdeling. Ook de Mercedes-AMG S 63 E Performance krijgt voor 2027 geen vervolg. Deze 802 pk en 1.430 Nm sterke hybride-Limousine koppelde de bekende 4.0 V8 twin-turbo aan een 190 pk sterke elektromotor op de achteras was weer eens een echte AMG met V8.

Waarom ruimt juist dit pk-pakhuis het veld? De reden is tweeledig. Ten eerste bleek de aandrijflijn extreem complex en loodzwaar, wat het uitgesproken sportieve karakter overschaduwde. Ten tweede heeft Mercedes een gloednieuwe, Euro 7-bestendige V8-motor ontwikkeld. In plaats van door te modderen met de ingewikkelde PHEV-constructie van de huidige generatie, trekt AMG de S 63 tijdelijk uit de markt om plaats te maken voor een gestroomlijnde en vernieuwde aandrijflijn.

Dat Mercedes het aanbod zo drastisch uitdunt, past in een bredere koerswijziging. De merknaam 'EQ' wordt geleidelijk uitgefaseerd, en toekomstige EV's worden weer gewoon geïntegreerd in het vertrouwde C-, E- en S-Klasse gamma. Een goede stap, toch?

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