BREEK: Porsche deelt eerste beelden van ''middenmotor-supercar''

De geruchten kloppen dus: Porsche wil zichzelf uit het slop trekken met een nieuwe supercar die boven de 911 zit!

De informatie over de ultieme Porsche is nog schaars. Het merk heeft gisteren bij de Capital Markets Day het nieuws gedeeld. Of ja, Porsche gaf een “vooruitblik op een mogelijk platform voor een supersportwagen met middenmotor in de toekomst’’. Of in gewone mensentaal: Porsche liet de volgende video over de supercar zien.

Er is in de video nog niet veel van te maken, nietwaar? De basis heet in ieder geval de Mission S Zou ie daardoor wat weg hebben van de elektrische Mission X? Geen idee. Er wordt nog niks gezegd over een aandrijflijn, maar gezien het uitblijven van een Mission X-productieauto neem ik aan dat er in ieder geval een verbrandingsmotor in zit, waarschijnlijk met elektrohulp.

Voor de duidelijkheid: de Mission S is dus geen model, maar een volwaardige modellijn. Die lijn komt zelfs boven die van de 911 te staan volgens Porsche. Het wordt de manier van Porsche om meer exclusieve topmodellen te bouwen en voor grote bedragen te verkopen. Zin in!

Hoofdfoto ter illustratie: Porsche 911 Dakar Fotoshoot gespot door larsc

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