Officieel: Porsche Mission S is ultieme supercar zonder onzin

We zagen hem al even snel voorbij komen, maar hier is die dan officieel en in vol ornaat: dit is de Porsche Mission S. Met deze prachtige supercar laat Porsche alvast zien welke kant ze op wil gaan. En die kant is zoals jullie kunnen zien: laag, breed en ongelofelijk gaaf.

Een gloednieuwe supercar

De Mission S is officieel een concept, dat wist je misschien al omdat alles bij Porsche dat begint met het woord: 'Mission' een concept is. Maar laat dat je alsjeblieft niet van de wijs brengen. Het gaat hier niet om gewoon een leuk model die je alleen eens per jaar op een beurs kan zien met allemaal kwijlende kinderen eromheen. Absoluut niet. Porsche kondigt namelijk de ontwikkeling aan van een nieuwe middenmotor-supercar die boven de 911 plaatsneemt.

En om het allemaal nog mooier te maken: het doel van de Mission S is namelijk een echte toevoeging aan het Porsche-gamma, met een platform dat in de toekomst voor meerdere modellen zou kunnen worden gebruikt. Dat betekent dus dat de 911 er voor het eerst een grote broer bij krijgt die niet na één keer de show stelen weer mag opzouten, maar gewoon een eigen vaste plek in de Porsche-familie krijgt.





Laten we even naar het design kijken, want deze zit echt helemaal volgepropt met Porsche-nostalgie. De herkenbare ronde koplampen en de spatborden? Een throwback naar de 911. De platte neus? 911 GT1. De daklijn heeft overduidelijk trekjes van de 959 gekregen, en aan de achterkant zien we een soort moderne interpretatie van het 'car-in-car' concept dat je ook kan kennen van de GT1.

En dan hebben we het nog niet gehad over misschien wel het belangrijkste van de Mission S. De uitlaten... Aan de achterkant zijn namelijk vier grote uitlaatpijpen te zien, verdeeld over twee aan beide kanten die boven elkaar zitten.







Daarnaast zorgt de middenmotor ervoor dat de Mission S die heerlijke lage vloeiende daklijn krijgt. Is dat allemaal nog niet Porsche genoeg voor je? Dan brengt de actieve achterspoiler die geïnspireerd is op de 917 je misschien op andere gedachten.

Minder schermen, meer rijden

Dan zijn we belandt bij een onderdeel waar ik persoonlijk heel veel waarde aan hecht. Helemaal in een tijd als deze. Het voelt zelfs bijna rebels. De Mission S gebruikt niet overal een scherm! No sir. De Mission S krijgt vijf ronde instrumenten achter het stuur met in het midden zelfs een lekker ouderwetse analoge toerenteller.





Verder krijgt de supercar gewoon weer ouderwetse knoppen en schakelaars, gecombineerd met wat moderne digitale functies. En Porsche gaat nog een stapje verder in de strijd tegen het touchscreen-terrorisme: een vast centraal scherm voor de bestuurder is er gewoon niet. Geweldig.

Hoe je dan moet navigeren? Gewoon ouderwets met een kaart. Geintje natuurlijk. Nee Porsche heeft een uitschuifbare houder met MagSafe bedacht zodat je gewoon de navigatie van je telefoon kan gebruiken. Lekker ouderwets en tegelijkertijd lekker modern.

De inspiratie voor dit alles komt onder meer van de Porsche 550 Spyder en de Porsche 356. Hierin stond de bestuurder namelijk centraal, en dat is iets dat de Duitse autobouwer graag weer terug wil brengen.

Niet voor de lol in New York

Porsche koos natuurlijk niet zomaar voor een random pier in New York. Nee, precies op deze plek werden in 1953 de eerste foto's van de legendarische 550 Spyder gemaakt. En net als de Mission S was de 550 een middenmotor-model en groeide die uit tot een belangrijk model voor Porsche. Met de Mission S wil het merk dus lekker voortbouwen op dat succes.

Porsche noemt de Mission S een voorproefje van zijn toekomstige designtaal. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is: het is een voorproefje van een nieuwe middenmotor-supercar boven de 911. Wanneer de auto precies komt en wat er achterin komt te liggen, verklapt Porsche nog niet.

Wij zijn in ieder geval hartstikke benieuwd.

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