Porsche markeert officieel einde van de Macan

Het gebeurt lang niet altijd dat autofabrikanten een auto opvolgen en dan nog door blijven bouwen. Porsche deed het vanwege de transitie naar EV en wist nog niet zeker of de elektrische Macan klaar was om de benzineversie op te volgen. Dus bleef de benzine-Macan ook nog even. Nu heeft Porsche echter genoemd wanneer het merk stopt met de Macan op benzine en dat is zeer binnenkort.

Het was een schok toen Porsche met de Cayenne kwam. Tegen de tijd dat het merk al ruim in de tweede generatie Cayenne zat, werd echter duidelijk dat het een megahit was. Dat wilde Porsche doorzetten met een kleinere Cayenne die op dat moment één van de meest bereikbare Porsches werd. Hij ging Macan heten en het was in alles een soort Cayenne-light. Zo was de Cayenne een broer van de Audi Q7, dus werd de Macan logischerwijs een broer van de Audi Q5.

Porsche Macan

In 2014 was de Porsche Macan officieel en het begon allemaal vrij simpel. De voorkant leek erg op de Cayenne, vooral aan de achterkant werd het verschil duidelijk. De eerste drie opties waren een Macan S met 340 pk, een Macan Turbo met 400 pk en een Macan S Diesel met 258 pk. Deze hadden alle drie een V6, maar een V8 zoals de grote Cayenne moest je niet verwachten.

Sterker nog: het Macan-gamma werd naar beneden afgerond door de introductie van een basismodel met 'gewoon' de welbekende VAG-viercilinder. Het werd allemaal wel heel gewoontjes zo voor een Porsche, al kwam er ook nog een GTS-versie tussen de S en de Turbo om dezelfde behandeling als de Cayenne aan de kleine auto te geven. Het werkte echter prima: Porsche had direct een hit te pakken met de Macan. Zoals gezegd was een Porsche nu bereikbaarder dan ooit, want de Cayenne bewees al dat de verschijningsvorm niet veel meer uitmaakt.

Lange productierun

Toen de jaren voor de Porsche Macan gingen tellen in 2019, voorzag Porsche de auto van een flinke facelift. De 3.6 liter grote V6 ging met pensioen en de Macan ging nu enkel nog gebruik maken van de viercilinder of de zescilinder, die laatste bekend van vrijwel alles in de Volkswagen-groep met een beetje pit des tijds. Het gamma is nooit gigantisch geweest, maar de keuze was reuze. Simpele vierpitters, de S en GTS met V6, de Turbo met een niet misse 440 pk en er kwam zelfs een Macan T, een vrij simpele versie met viercilinder in de geest van de Carrera T.

Alleen de jaren begonnen wel een beetje te tellen voor de Porsche Macan een paar jaar geleden. Geen zorgen: Porsche was bezig met een hagelnieuwe Macan die net als de Taycan gebruik zou maken van een volledig elektrisch platform. Die kwam zoals bekend in 2024 om de inmiddels tien jaar oude Macan (95B voor intimi) af te lossen. Tenminste, zou je denken. Porsche wilde nog niet alles op alles zetten voor de Macan Electric en bleef de 95B nog even bouwen. De twee konden naast elkaar bestaan vanwege hun volledig verschillende aandrijvingsvormen.

Macan toch ten einde

En dat werkt, want dankzij Porsche's tegenvallende elektrische verkoopcijfers, blijft de 'originele' Macan net zo hard, dan niet beter, scoren als de nieuwe elektrische versie. Toch laat Porsche in een presentatie over kwartaalcijfers vallen dat het klaar is met de originele Macan. De fabriek in Leipzig zal in juli nog de laatste originele Macan in elkaar schroeven. Daarna is het basta. Over. Uit. Finito. Enerzijds opmerkelijk, maar je kan een gokje wagen wat betreft de timing.

In de VS en China zat de Macan al een tijdje niet meer in zijn topjaren, al lijkt de EV-versie dat niet echt op te kunnen lossen. In Europa gaat het doorbouwen van de Porsche Macan betekenen dat er goedkeuring voor Euro 7 moet komen. Gezien het feit dat precies deze V6 in de Audi RS 5 wordt voorzien van PHEV-aandrijving, lijkt het erop dat de motor an sich dat niet meer haalt. Halsoverkop met een Macan PHEV komen is zonde van je geld.

Opvolger

Potentiële kopers voor een benzine-Macan zullen dus nu toch voor de EV-versie moeten kiezen. Of heel even wachten. Porsche wilde natuurlijk het liefst dat de EV het stokje overneemt, maar krabbelt nu terug. Vandaar dat er op basis van de huidige Audi Q5 een nieuwe Porsche-variant komt. Deze gaat hoofdzakelijk gebruik maken van benzine/PHEV-aandrijving. Alleen dat duurt nog even: vroeger dan 2028 moet je niet verwachten. Ook gaat dit model niet de naam Macan gebruiken, zo meent Carscoops.

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