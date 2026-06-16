Officieel: Subsidiepot voor laadpalen en batterijen is fors verhoogd

Helaas voor Nederlanders die elektrisch willen rijden: er is geen SEPP-hulpje meer. Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen subsidie meer is om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Zo stopt de overheid maar liefst 35 miljoen euro extra toe aan een potje genaamd SPRILA-regeling.

Wat is de SPRILA-regeling?

De overheid heeft de portemonnee getrokken voor bedrijven die wat willen doen aan de laadinfrastructuur op het eigen terrein. Dit kan door middel van het plaatsen van laadpalen of door een stationaire batterij neer te zetten. Belangrijker: de regeling is nadrukkelijk bedoeld voor private laadinfrastructuur. Dit betekent dat de laadpalen niet voor iedereen openbaar toegankelijk mogen zijn, alleen voor het eigen personeel en klanten.

Hoewel de formele goedkeuring van de begroting door de Eerste Kamer gepland staat voor dinsdag 7 juli, is de budgetverhoging op 2 juni 2026 alvast officieel in de Staatscourant gepubliceerd. De Tweede Kamer gaf immers al eerder groen licht. Dat betekent dat ondernemers direct kunnen profiteren van de extra miljoenen.

Waar gaat het geld naartoe?

De verdeling van de extra 35 miljoen euro laat zien waar de prioriteiten van het ministerie liggen. De pot voor de aanschaf van de laadstations zelf stijgt van 60 miljoen euro naar 68,5 miljoen euro. Het overige geld gaat naar de batterijen op eigen terrein. Het budget gaat van 18,5 naar maar liefst 45 miljoen euro. Dat die batterijpot zo hard groeit is geen verrassing. Veel ondernemers die willen verduurzamen lopen keihard aan tegen het overbelaste elektriciteitsnet. Een stationaire batterij (tot maximaal 1.000 kWh per laadplek) biedt dan de oplossing door stroom op te slaan op rustige momenten.

Kassa voor het MKB

Ben je een ondernemer in het midden- of kleinbedrijf? Dan ben je spekkoper. Het MKB krijgt namelijk exact het dubbele subsidiebedrag uitgekeerd ten opzichte van grote bedrijven. Het enige wat je hiervoor extra moet doen, is een mkb-verklaring toevoegen aan je aanvraag bij de RVO.

Zo krijgt een grootbedrijf bijvoorbeeld 400 euro subsidie voor het plaatsen van een 11 kW AC-paal en jij als MKB’er 800 euro subsidie. Het wordt pas echt leuk bij de DC-snelladers, want dan gaat het om duizenden euro’s. Ook bij de opslagsystemen tikt het lekker aan voor de kleinere ondernemer. Voor een stationaire batterij krijgt een groot bedrijf € 60 per kWh aan subsidie, terwijl de mkb'er € 85 per kWh mag bijschrijven.

Type laadstation & Vermogen Subsidie Grootbedrijf Subsidie MKB AC-laadpaal (vanaf 11 kW, 1 laadpunt) € 400 € 800 AC-duopaal (2x 11 kW, 2 laadpunten) € 800 € 1.600 DC-snellader (vanaf 50 kW) € 4.880 € 9.760 DC-snellader (vanaf 150 kW) € 12.200 € 24.400 DC-ultrasnellader (vanaf 550 kW) € 44.000 € 88.000

Wacht niet te lang!

De verhoogde subsidiepotten zijn per direct beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO ). De deadline voor het indienen van je aanvraag staat onherroepelijk vast op vrijdag 18 december 2026 om exact 12:00 uur. Gezien de enorme run op batterijen vanwege de netwerkproblemen in Nederland, is de kans groot dat deze verhoogde potten als warme broodjes over de toonbank gaan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Foto: Porsche Taycan GTS Sport Turismo gespot door ecnerualcars

Bron: Bovag, RVO