Officieel: vanaf deze datum kun je GTA 6 bestellen

Jarenlang bestond GTA 6 vooral uit geruchten, trailers, datumwijzigingen en eindeloze analyses van ieder detail dat Rockstar losliet. Daar komt binnenkort verandering in. Rockstar heeft namelijk bekendgemaakt wanneer de pre-orders van start gaan. Eindelijk.

De hype-machine schakelt op

Vanaf 25 juni kunnen spelers GTA 6 officieel pre-orderen. Daarmee begint dan eindelijk de volgende fase van wat nu al één van de grootste game-lanceringen ooit gaat worden. Uitgever Take-Two liet eerder al weten dat de pre-orders zouden samenvallen met een grotere marketingcampagne. Verwacht de komende maanden dus nog veel meer beelden, trailers en teasers.

In de artwork die Rockstar deelde zien we de hoofdpersonen Lucia en Jason terug, samen met nog een paar verschillende bijfiguren, sportwagens, een flamingo en een alligator. Voor het geval iemand nog twijfelde of er een Florida-thema zou zijn.

















Wat kost het?

Wat GTA 6 precies gaat kosten, houdt Rockstar voorlopig nog voor zich. Ook over eventuele speciale edities of collector's items blijft het stil. Wat we wel weten: op 25 juni kunnen miljoenen fans eindelijk iets doen waar ze jaren op hebben gewacht. Namelijk geld overmaken naar Rockstar.

En zoals iedere Rockstar-fan weet: zodra het bedrijf je geld wil hebben, komt de release een stuk dichterbij.

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