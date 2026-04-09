Officieel: Verstappen-vertrouweling Lambiase vertrekt!

Max Verstappen moet op zoek naar een nieuw maatje dat tijdens het rijden in de F1 in zijn oor tettert. Race-engineer en steun-en-toeverlaat Gianpiero Lambiase stopt met zijn werkzaamheden bij Red Bull aan het eind van 2027. Dat bevestigt Red Bull Racing vanmiddag.

Na een ochtend- en middaglang vol geruchten komt Red Bull richting de avond met een korte statement. Hierna staat dat GP zijn contract, dat tot 2028 duurt, niet zal verlengen. Verder schrijft Red Bull: "'GP' is een gewaardeerd lid van het team, waar hij zich in 2015 bij aansloot. Tot aan zijn geplande vertrek blijft 'GP' actief in zijn rollen als Head of Racing en als race-engineer van Max Verstappen. Zowel het team als hijzelf zijn volledig gemotiveerd om samen nog meer successen toe te voegen aan hun sterke palmares.''









Lambiase naar McLaren?

Lambiase zinspeelde al op een vertrek na afgelopen seizoen. Privé heeft Lambiase het zwaar doordat zijn vrouw strijdt tegen borstkanker. Het is daardoor geen onverwacht afscheid. Wat we dan weer niet aan zagen komen, is dat Lambiase blijft werken in de F1 en wel voor rivaal McLaren. Dit is feit is nog niet door Red Bull, McLaren of Lambiase bevestigd.

Als de geruchten kloppen, gaat Lambiase miljoenen verdienen bij McLaren. Bij dat raceteam wordt voorgesorteerd op een vertrek van de huidige F1-teambaas, Andrea Stella. Die zou op zijn beurt de aangewezen persoon zijn om Fred Vasseur op te volgen als F1-kopman bij Ferrari. Daarmee is het eerste silly season van 2026 begonnen, maar niet met coureurs, maar met stafleden.

Nog even terug naar Lambiase en Verstappen. Sinds de overstap van Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull werken de twee al samen. De twee voelen elkaar feilloos aan via het radioverkeer. Af en toe is er een grap en een grol, de andere keer is het hard tegen hard. ‘’Als een getrouwd stel’’, zei Christian Horner ooit.

Tevens zag Verstappen in 2021 geen F1-toekomst voor zich zonder Lambiase aan zijn zijde. Hij zei destijds tegen Ziggo Sport: ‘’Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook.’’ Eens zien of dit de druppel is die de F1-ontslagemmer van Verstappen doet overlopen.