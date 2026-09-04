VW bevestigt: 50.000 banen en helft van de modellen weg

Waar we eerder al schreven over de dreigende taal van VW-topman Oliver Blume én het schrappen van talloze iconische modellen , is het hoge woord nu officieel uit.

De Raad van Commissarissen en de vakbonden van het Volkswagen Concern hebben een definitief akkoord bereikt over het herstructureringsplan 'Zielbild 2030'. De opvallendste besluiten: er verdwijnen 50.000 banen extra binnen de Duitse gigant en er gaan een boel modellen verloren.

Minder banen, fabrieken blijven wel open

Het besluit is de grootste reorganisatie in de 88-jarige geschiedenis van de automaker. Met het definitief goedgekeurde plan schrapt het concern ruim 50.000 arbeidsplaatsen tot en met 2030. Dat gebeurt voornamelijk via vervroegde uittreding, het niet invullen van vacatures en vertrekregelingen.

Toch hebben de Duitse vakbonden (IG Metall) nog een kleine overwinning weten binnen te slepen. De gedreigde sluiting van de Duitse fabrieken — zoals Osnabrück of Dresden — is voorlopig van de baan. De locaties blijven open, al zullen de productieaantallen worden teruggeschroefd om kosten te besparen.

Modelgamma halveren

Volkswagen bevestigt in de strategienota dat het aantal motor- en modelvarianten over alle merken heen met 50 procent wordt gereduceerd. Het gaat dan vooral om nichemodellen, zoals de T-Roc Cabrio die in Duitsland nog wordt verkocht. Ook op het gebied van platformen wordt alles samengevoegd. De focus verschuift naar een portfolio dat gebouwd is op gedeelde 'SSP'-architecturen en het opgeschaalde MEB+-platform.

En niet alleen modellen worden naar de geschiedenisboeken verwezen. Uit een nog niet bevestigd lek blijkt dat de VAG ook een zustermerk wil schrappen, namelijk Seat .

De reden voor de ingreep

Wie het autonieuws een beetje heeft gevolgd de afgelopen tijd weet dat Volkswagen in zwaar weer verkeert. Over de breedte komt het neer op drie oorzaken: de concurrentie uit China, hoge productiekosten in Duitsland en de trage ontwikkeling van de Cariad-software.

Met het grote plan wil topman Oliver Blume de vaste kosten met minimaal 20 procent verlagen en de operationele marge van de 'Core'-merkengroep terugbrengen naar een gezonde 6,5 procent.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover