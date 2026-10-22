BMW heeft bedacht hoe je een deur nóg moeilijker kunt openen

Van alle auto-onderdelen is een deurklink toch wel iets dat altijd gewoon goed heeft gewerkt. En zoals altijd in autoland is dat precies de reden om iets te veranderen. Want wat is er nou leuk aan iets dat werkt? Precies. BMW heeft dus een patent aangevraagd voor een nieuwe deurklink. Want waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?

Ook de deurklink moet hightech

Ondertussen zijn we allemaal al gewend geraakt aan de verborgen deurklinken, ondanks dat we daar ook niet om hadden gevraagd maar goed. Volgens een patent dat BMW vorig indiende maar recent opdook, heeft de autobouwer uit Duitsland een nog veel beter idee voor de deurklink.

BMW wil namelijk een MicroLED-scherm in de handgreep verwerken. Dat betekent dus dat het onderdeel waar je jouw auto mee opent verandert in een piepklein display. Dat display moet dan aangeven of jouw auto op slot, of juist open is. Dat zou allemaal nog leuker kunnen worden gemaakt door middel van geanimeerde patroontjes en BMW-logo's etc.

Uiteraard zitten er verschillende sensoren in de deurklink die kunnen detecteren wanneer iemand zijn hand naar de deurklink beweegt of deze aanraakt. Vervolgens reageert de verlichting hierop. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ik ben pas tevreden als ik Netflix kan kijken op mijn deurgreep.

Maar het wordt allemaal pas echt futuristisch als we de biometrische mogelijkheden erbij pakken. Volgens de uitleg van het patent bevat de technologie een mogelijke vingerafdrukscanner in de deurklink. Zo zou de auto dus als een soort uitsmijter kunnen bepalen wie er wel of niet binnenkomt. Dit zou dan gecombineerd worden met gezichtsherkenning via een camera in het interieur voor een extra laagje beveiliging. Ik hoor vooral weer heel veel technologie die gezichten registreert.







Het wordt trouwens geen giga tablet die uit de deur steekt ofzo. BMW beschrijft namelijk een dunne MicroLED-film die wordt beschermd door glas of kunststof.

Daarnaast wordt er ook nog gesproken over nog een extra bediening boven de gebruikelijke handgreep, die dan als noodontgrendeling zou kunnen dienen. Maar ja, je kan ook gewoon alles laten zoals het is.

Ook gelijk meer gedoe?

Het hele idee klinkt natuurlijk (naast dat het compleet onnodig is) best aardig. Maar zoals altijd zijn dit ook weer extra dingen die kapot kunnen gaan. Er komt natuurlijk vocht, vuil, ijs of een lege accu bij kijken.

Dat is geen onbelangrijk punt nu ingewikkelde, elektrisch bediende deurklinken al onder de loep liggen vanwege de bediening en betrouwbaarheid. Een gewone handgreep heeft bovendien één groot voordeel: het werkt en is niet ingewikkeld.

Het gaat natuurlijk om een patent, en we weten hoe dat altijd gaat. Maar of de toekomstige BMW-rijder straks eerst even zijn vinger moet scannen voordat hij naar de Appie kan...

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