We komen nooit meer van The Fast & The Furious af

Er zijn tegenwoordig drie zekerheden in het leven: steeds hogere belastingen, de dood en nóg meer Fast & Furious. Net wanneer je hoopte dat de franchise langzaam richting zijn pensioen aan het racen was, besluit Hollywood er gewoon een gigantisch streaminguniversum van te maken. Uiteraard niet alleen voor jou, maar ook voor je familie.

Blijkbaar zijn elf films, een spin-off, een achtbaan en meerdere ruimtevluchten met Dodge Chargers nog altijd niet genoeg voor ome Diesel.

The Family gaat naar televisie

Vin Diesel heeft officieel bevestigd dat er een live-action Fast & Furious-serie komt voor streamingdienst Peacock, zo blijkt uit een bericht van The Drive. Sterker nog: Meneer Diesel suggereert zelfs dat er mogelijk vier verschillende series in ontwikkeling zijn binnen het Fast-universum. Ja, VIER. Dat betekent dus dat de franchise langzaam aan het veranderen is in een soort Marvel Cinematic Universe, maar dan volgepleurd met NOS, irritant strakke tanktops, en aanzienlijk meer speeches over hoe belangrijk familie wel niet is.

Volgens Diesel wilden fans al jarenlang méér achtergrondverhalen rondom de bekende personages en hun universum. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar goed.

Van straatraces naar complete soapopera

De originele The Fast and the Furious begon ooit vrij simpel. Een paar illegale straatraces, dvd-spelers stelen en een undercoveragent met een kleine identiteitscrisis. Ah, the good old days. Inmiddels redden de personages ongeveer iedere twee films de complete wereld terwijl ze met een of andere omgebouwde raketauto een satelliet ontwijken. Gek genoeg klinkt een televisie-universum daardoor verrassend logisch.

Veel details over de inhoud zijn er nog niet. Maar er is wel bekend dat het om een live-action-series gaat en dat meerdere bekende producers uit de Fast-films betrokken blijven bij het project. Daarmee probeert Universal waarschijnlijk te voorkomen dat de serie aanvoelt als een goedkope knock-off met minder pk’s en slechtere barbecue-scènes.

Fast & Furious stopt voorlopig nooit meer

De timing is ook geen toeval. De originele film viert momenteel zijn 25-jarig jubileum en krijgt zelfs een speciale vertoning tijdens het Cannes Film Festival. Best indrukwekkend voor een franchise die ooit draaide om neonverlichting, NOS-knoppen en gigantische spoilers.

Ondertussen werkt Universal ook nog aan Fast Forever, dat voorlopig wordt gezien als de 'Grande Finale' van de bioscoopreeks. De film zou in maart 2028 in de bios moeten verschijnen. Dus ja: The Family leeft voorlopig gewoon door. Waarschijnlijk voor eeuwig. Dus nog even geduld en dan kunnen we allemaal nagelbijtend kijken hoe Toretto straks een complete streamingserie oplost met de zoveelste kwartmijl-race, een bucket Corona, en een inspirerende monoloog over familie.