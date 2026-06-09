Oh nee, wordt de volgende Opel Astra een crossover?

De huidige Opel Astra is gewoon een heel geslaagd ontwerp. Strak, modern, herkenbaar als Opel en – op de verlichting van de facelift na – geen gekke fratsen. De volgende generatie dreigt echter een stuk minder fraai te worden.

Is het niet een beetje voorbarig om dat nu al te zeggen, terwijl we nog geen enkele glimp van deze auto hebben opgevangen? Misschien wel, maar Opel-CEO Florian Huettl doet een aantal uitspraken die niet veel goeds beloven.

Geen hatchback?!

“Het hatchbacksegment neem steeds verder af,” zegt Huettl, “We zien een sterke verschuiving naar andere segmenten, vooral SUV-carrosserievarianten.” Je voelt al een beetje waar dit naar toe gaat… En ja hoor: Huettl zegt vervolgens dat de Opel Astra “niet per se een traditionele hatchback hoeft te zijn.”

De Opel-baas lijkt er dus op te zinspelen dat de volgende Astra iets anders wordt dan een hatchback. Een crossover. Terwijl je toch zou denken dat de Opel-klanten die een crossover willen al op hun wenken bediend worden, met de Mokka, Frontera en Grandland. Waarom moet de Astra dan zo nodig óók nog een crossover worden?

Is de hatchback wel dood…?

Dat een hatchback niet meer populair zou zijn, valt ook te betwisten. Natuurlijk verkopen SUV’s als een malle, maar de bestverkochte auto’s van Europa waren vorig jaar de Dacia Sandero (een hatchback) en de Renault Clio (een hatchback). Nu zeg je misschien: dat is het B-segment, maar de Volkswagen Golf stond ook nog gewoon op een keurige vijfde plaats.

Enfin, er is nog niks definitief, dus we moeten ons niet al te veel opwinden. En ook al gaat de normale Astra misschien een afwijkende vorm krijgen, er komt sowieso een station. Dat willen de Duitsers namelijk heel graag, en die gaan ze ook krijgen, belooft Huettl.

Via: Autocar