Oliemaatschappij boekt gigantische winst door Iranoorlog

Wees gerust: als het goed is, gaan de brandstofprijzen binnenkort weer dalen . Als het goed is… Intussen komen we erachter dat oliemaatschappij BP er nog warmer bij zit dankzij de energiecrisis. Het bedrijf deelt de resultaten van het eerste kwartaal.

Waar BP in het laatste deel van 2025 nog een winst boekte van 1,5 miljard dollar zien we in de cijfers van Q1 van 2026 een winst staan van 3,2 miljard dollar. Een stijging van 1,7 miljard dollar dus, of 113 procent.

Winst op olieverkoop nog groter

Dit komt natuurlijk door de Iranoorlog en de energietekorten die erdoor kwamen. Zelf plaatst BP het onder het kopje ‘Klanten en producten’ en noemt de bijdrage aan de winst van de oliehandel ‘’uitzonderlijk’’. Onder het eigen kopje zag BP de winst stijgen van 1,3 miljard aan het einde van 2025 naar 3,2 miljard dollar begin 2026.

Nieuwbakken CEO Meg O’Neill is trots op haar team en spoort het personeel aan om’’ nu de kansen te benutten die er in ons hele portfolio liggen’’. Een verkapte manier om te zeggen: ‘jongens, dit is het moment, graaien maar!’? Tegelijkertijd smeekt de bevolking om financiële hulpmiddelen aan de pomp (die er nog komen ook, maar niet altijd even goed werken ) en verkopen pomphouders hun voorraad met verlies . Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Eén schrale troost: BP verdwijnt uit Nederland .

