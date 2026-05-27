Olieprijs daalt, waarom zakt de benzineprijs niet mee?

Goed nieuws, zou je denken. De olieprijs is weer onder de 100 dollar per vat gezakt. Maar als je vervolgens bij het tankstation staat merk je daar maar weinig van.

Want met zo’n 2,60 euro per liter voor Euro95 zit je nog steeds akelig dicht tegen recordniveau. Hoe kan dat? Het korte antwoord is dat de benzineprijs de olieprijs wel volgt, maar met flink wat vertraging. Andersom is het dan weer zo dat als de olieprijs stijgt, de benzineprijs meteen omhoog vliegt.

De prijs van Brent-olie dook deze week onder de psychologische grens van 100 dollar. Dat heeft alles te maken met voorzichtig optimisme over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Als die er komt, kan er weer meer olie op de markt komen en zou de prijs verder moeten zakken.

Voorzichtig is hier het sleutelwoord. Want zolang er geen definitief akkoord ligt, blijft de markt nerveus. En dat betekent voorlopig nog hoge brandstofprijzen.

Waarom de benzineprijs niet gelijk zakt

Aan de pomp zie je geen realtime weerspiegeling van de olieprijs. Daar zitten een paar belangrijke vertragingen tussen.

Ten eerste kopen raffinaderijen olie in. De afgelopen tijd hebben ze dat gedaan voor aanzienlijk hogere prijzen. Ten tweede is er het stukje transport en opslag. Dat eerste is nog steeds prijzig, want diezelfde tankwagens rijden op dure diesel. Als derde het feit dat accijnzen en belastingen gelijk blijven. Daardoor betalen we altijd meer dan onze buurlanden.

Volgens UnitedConsumers zit er nog een andere factor achter. De markt heeft namelijk al een voorschot genomen op mogelijke prijsdalingen, daarover bericht de Telegraaf.

Handelaren hebben de verwachting van goedkopere olie al eerder ingeprijsd. Daardoor zie je nu minder grote schommelingen, is de verklaring.

Er is nog wel meer nodig

Een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is een eerste stap. Alle economische dingen die daaruit voort moeten komen is een tweede. Denk aan de deels geblokkeerde Straat van Hormuz die, idealiter, weer helemaal open gaat zodat tankers weer op volle kracht olie kunnen vervoeren.