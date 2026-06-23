Waarom 1.000 pk helemaal niet het doel is van de M Neue Klasse

Een elektrische BMW M3 met meer dan 1.000 pk? Een paar jaar geleden klonk dat nog als een sprookje. Inmiddels haalt zowat iedere Chinese EV-startup, hypercarbouwer of ambitieuze sedan dat soort cijfers uit de hoge hoed. Pk’s zijn in EV-land een beetje goedkoop geworden. Hoe meer nullen, hoe beter lijkt het wel. En ja, ook BMW zou zonder al te veel moeite mee kunnen doen aan die wedstrijd. Het platform achter de nieuwe M Neue Klasse kan theoretisch namelijk goed zijn voor 1.341 pk. Toch lijkt BMW opvallend weinig interesse te hebben in de magische grens van 1.000 pk. En eerlijk? Misschien hebben de Duitsers daar gewoon een punt.

Hard gaan is makkelijk

Christian Karg, hoofd voertuigdynamica binnen de BMW Group, laat aan Auto Express weten dat een echte M-auto helemaal niet om dikke pk-cijfers draait. Natuurlijk, vermogen is leuk. Niemand klaagt over extra shetlanders onder de motorkap. Maar volgens BMW zit de magie van een M-auto ergens anders: in precisie, balans en feedback. Met andere woorden: iedereen kan een EV bouwen die hard rechtdoor gaat.

De uitdaging zit hem in iets anders. Kun je een zware batterijbak zo afstellen dat hij lichtvoetig instuurt, speels aanvoelt en niet na één serieus circuitrondje begint te hijgen? Dát is waar het echt om draait. Want 1.000 plus pk op papier is leuk voor op verjaardagen. Minder leuk is wanneer daar na één Nürburgring-rondje nog 600 van over zijn omdat alles te heet wordt.

Vier motoren, nul excuses

Technisch gezien gaat BMW in elk geval all-in. De elektrische M3 krijgt naar verwachting vier elektromotoren: één per wiel. Daarmee kan BMW het vermogen continu en extreem nauwkeurig verdelen via torque vectoring. En dat is echt veel interessanter dan het misschien klinkt.

In plaats van simpelweg zoveel mogelijk vermogen op asfalt te pleuren, kan de auto per wiel exact bepalen hoeveel koppel nodig is. Meer aandrijving buitenom in een bocht, minder binnenin, extra rotatie bij insturen, allemaal in milliseconden. Het resultaat moet een EV zijn die veel lichter aanvoelt dan hij daadwerkelijk is. Elke as krijgt twee elektromotoren met geïntegreerde transmissies. Opvallend genoeg kiest BMW niet voor een tweetraps versnellingsbak zoals bij de Porsche Taycan. Volgens BMW is dat allemaal niet nodig.

Nog leuker: de vooras kan volledig worden ontkoppeld. Met andere woorden, als BMW wil kan deze elektrische M3 zich gedragen als een pure achterwielaandrijver. Dat zal petrolheads waarschijnlijk beter bevallen dan een of ander raar motorgeluid uit de speakers.

Een M3 moet als een M3 voelen

En precies daar zit de kern. BMW probeert niet koste wat kost de krachtigste elektrische sportsedan ter wereld te bouwen. Het merk probeert iets moeilijkers. Namelijk een elektrische M3 bouwen die nog steeds als een M3 voelt.

Dat klinkt misschien allemaal wel simpel, maar het is misschien wel de grootste uitdaging van allemaal. Nogmaals, iedereen kan tegenwoordig een EV bouwen die je organen naar achteren duwt bij een stoplichtsprint. Maar een auto bouwen die je vertrouwen geeft, met je communiceert en je laat grijnzen op een bochtige weg? Dat is gewoon echt andere koek.

Dus nee, misschien krijgt de M Neue Klasse geen 1.000 pk. Misschien blijft het bij “slechts” 700, 800 of 900 pk.Maar als BMW zijn werk goed doet, ga je daar na de eerste bocht toch al niet meer aan denken.

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