Volkswagen legt eindelijk uit waarom het die waardeloze sliders bedacht

Volkswagen had een geweldig idee. Tenminste, dat dachten ze zelf. Een elektrische auto was natuurlijk iets compleet nieuws, dus blijkbaar moest alles wat we de afgelopen honderd jaar prima konden bedienen ineens de prullenbak in. Knoppen eruit, draaiknoppen weg en als bonus kreeg je sliders die je met chirurgische precisie moest aanraken. Maar waarom eigenlijk? Was het goedkoper? Wilde Volkswagen zoveel mogelijk besparen? Nee. De reden is misschien nog veel dommer.

Een elektrische auto moest een ruimteschip worden

Volkswagen dacht bij de komst van elektrische auto's dat niet alleen de motor moest veranderen, maar eigenlijk gewoon de complete auto. Een EV was natuurlijk de toekomst, dus de bediening moest dat natuurlijk ook uitstralen. Zo'n lelijke ouderwetse draaiknop voor het volume? Bah, dat is iets voor mensen die nog een Nokia in hun broekzak hebben.

Dus kwamen er touchknoppen, capacitieve toetsen en van die beroemde sliders. De toekomst, tenminste dat dacht Volkswagen. Totdat klanten ontdekten dat de toekomst vooral betekende dat jouw altijd rustige autorit veranderde in een technologische hel.

Volgens Andreas Krepp, Head of Quality Assurance bij Volkswagen, speelde het gebrek aan goede klantdata destijds een belangrijke rol. Volkswagen wist eigenlijk niet precies wat kopers van een elektrische auto verwachtten. Dus werd er maar eens wat geprobeerd. En één van die experimenten was blijkbaar: wat gebeurt er als we alle handige knoppen weghalen?

Hoe je er dan zelf tijdens een testrit niet achter komt dat het allemaal voor geen ene centimeter werkt snap ik trouwens echt niet, maar goed.

Blijkbaar wilden we gewoon een knop

Het probleem is eigenlijk heel simpel. Mensen die een elektrische auto kopen, willen vooral een elektrische auto. Ze willen niet automatisch een compleet nieuwe opleiding volgen om de radio harder te zetten. Een volumeknop werkt namelijk nog steeds prima als de auto geen benzine meer verbrandt. Schokkend, i know.

Volkswagen heeft dat eindelijk zelf ook ontdekt. In nieuwere modellen zien we de fysieke bediening langzaam terugkomen. De vernieuwde ID.3 krijgt meer normale knoppen en de gehate sliders voor volume en temperatuur verdwijnen. Bij de ID. Polo en ID. Cross komt Volkswagen zelfs met een technische innovatie waar de mensheid jarenlang op heeft gewacht: een aparte schakelaar voor ieder raam. Dat was ook zo'n oplossing voor een probleem dat niet bestond.

Goed, ook de capacitieve knoppen op het stuur maken langzaam plaats voor fysieke exemplaren. Dat is fijn voor iedereen die het prettig vindt als een knop reageert op het moment dat je hem daadwerkelijk indrukt en niet wanneer je duim er per ongeluk langs waait.

Volkswagen heeft de boodschap begrepen

Volkswagen-topman Thomas Schäfer gaf eerder al toe dat de touchbediening het merk behoorlijk wat schade heeft berokkend. En eerlijk: dat is nog best verfrissend. Volkswagen had ook kunnen blijven volhouden dat wij klanten gewoon nog niet klaar waren voor de toekomst.

In plaats daarvan lijkt Wolfsburg nu eindelijk te hebben ontdekt dat nieuw niet meteen beter is. Als een nieuwe interface echt iets toevoegt: helemaal prima natuurlijk. Maar als je wil dat mensen voor het harder zetten van de radio eerst een vinger over een donker stukje plastic moet vegen terwijl je 120 km/u rijdt, ben je echt op je achterhoofd gevallen.

Hopelijk krijgt Volkswagen nu de smaak te pakken en komen er ook in andere modellen weer wat meer normale en vooral snellere bedieningselementen terug. Je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden. Zeker niet als het al gewoon een knop was.

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