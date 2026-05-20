OM wil ruim twee keer zoveel flitslocaties én rijdende flitspaal

Het Nederlandse Openbaar Ministerie is trots op de manier waarop het verkeer hier wordt gehandhaafd. Ongeveer 75% van de snelheids- en roodlichtovertredingen wordt zonder menselijke tussenkomst afgehandeld. Dat zie je nergens anders. Deze positie wil het OM ‘’behouden en versterken’’. Hoe? Dat lezen we in de vooruitblik van het Openbaar Ministerie op de verkeershandhaving van 2026 tot en met 2030.

Meer, meer, meer!

Het meest opvallende punt zit hem in de handhaaflocaties. Dit zijn de plekken waar de politie mag controleren op snelheid en/of het door rood rijden. De plekken waar dit gebeurt - dus niet via een laserende agent, maar via een flitspaal - moeten flink uitgebreid worden.

Het Openbaar Ministerie wil van 650 naar 1.450 flitslocaties gaan. Een ruime verdubbeling dus! Op deze plekken kunnen de mobiele flexflitsers worden ingezet. De bewegelijke flitspalen moeten groeien van 75 naar 125 stuks in Nederland.

En daar blijft het niet bij. Het aantal focusflitsers (camera’s die in de gaten houden of je je telefoon vast hebt tijdens het rijden) moet stijgen van 40 naar 50. Ook van de oude vertrouwde vaste flitspaal zijn er nog niet genoeg volgens het OM. Hier moeten er 750 van komen terwijl er nu 520 in Nederland staan.

Elektrische fietsen flitsen?

De nieuwe locaties van de flexflitsers bevinden zich niet alleen langs snel- en B-wegen. In samenspraak met gemeentes kunnen er ook tijdelijke flitsers komen in de centra van dorpen en steden om te controleren op de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u. We rijden immers allemaal nog steeds te hard in de 30 km/u-zones. Foei!

Intussen kijkt het OM ook alvast vooruit richting 2030. Hierbij hoort het kijken naar innovatie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Innovaties die het OM in gaten houdt, zijn bijvoorbeeld trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Met zo'n trajectcontrole wordt je snelheid over een langere periode gemeten. Hier komt al een proef voor. Ik ben dan wel benieuw: letten de camera's dan ook op de gemiddelde snelheid van elektrische fietsen? Die halen doorgaans ook wel de 30+ km/u.

Rijdende flitspaal?

Nog een opvallend idee dat het Openbaar Ministerie wil uitzoeken: de rijdende radar. Dit fenomeen zien we al in het buitenland. Net als een flitsbus gaat er een onherkenbare auto op pad die al rijdend de snelheid van andere weggebruikers meet en een boete kan uitdelen wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden.

Flitsmeister blijft legaal

Onder het kopje ‘Beleidskeuzes en overwegingen’ vinden we wat onderwerpen die het OM bewust links laat liggen. Zo wordt ‘’regelmatig’’ vergaderd over het strafbaar stellen van het gebruik van Flitsmeister en vergelijkbare apps. Het OM: ‘’Vooralsnog kiezen we er bewust voor om het gebruik van deze apps niet strafbaar te stellen.’’ Redenen hiervoor transparantie en het voorkomen van ‘’een papieren tijger’’, maar het OM blijft het onderwerp wel volgen.

Geen nepflitspalen

Een ander onderwerp dat is besproken maar er niet komt, is dummyhandhaving. Dit kan bijvoorbeeld met lege flitspalen of niet-actieve controlesystemen. Het OM wil namelijk eerlijk en betrouwbaar zijn en geen angst inboezemen. Dat lijkt me een prima besluit.

Zo, dit is ongeveer hou de geautomatiseerde verkeershandhaving er in Nederland de komende jaren uit moet zien. De conclusie: heel veel meer flitsers gaan ons nog scherper in de gaten houden.

Bron: Openbaar Ministerie