Omoda heeft nieuwe niche uitgevonden (denken ze zelf)

Omoda is tegenwoordig niet alleen een kledingmerk, maar ook een automerk. En ze doen het nog best aardig in Nederland: met twee modellen hebben ze dit jaar 1.141 auto’s verkocht. Nu tonen ze hun volgende model.

Omoda lanceert nu de Omoda X. Het is nog een concept car, maar deze auto oogt rijp voor productie. En de Chinezen kennende zal het geen jaren duren voordat er eens een keertje een productiemodel volgt.

Het persbericht is een ongekend staaltje marketinggeneuzel, dus we willen jullie een aantal quotes niet onthouden. Om te beginnen beweert Omoda dat ze een nieuwe niche hebben uitgevonden, want ze noemen dit “’s werelds eerste Cross Off-Road Vehicle”.

Paarsebroekenbullshit

Wat betekent dat in vredesnaam? Nou, deze auto combineert de “dagelijkse bruikbaarheid van een SUV met de avontuurlijke geest van een 4x4 en het dynamische karakter van een sportwagen.” Dat laatste is natuurlijk volslagen lariekoek, dus wat overblijft is een SUV met de avontuurlijke geest van een 4x4. Oftewel: het is gewoon de zoveelste crossover, maar Omoda doet alsof ze een nieuwe niche hebben uitgevonden. We hebben nog nooit zoveel paarsebroekenbullshit gehoord.











Voor de mensen die dachten: mijn Omoda is nog niet genoeg Omoda, hebben we goed nieuws. De Omoda X is namelijk meer Omoda dan ooit! En eerlijk is eerlijk: we hebben nog nooit een auto gezien die zo erg Omoda is. Alles aan deze auto schreeuwt Omoda.

Jeugdige kijk

En weet je hoe deze auto tot stand is gekomen? Door het “diepgaande inzicht dat Omoda heeft in mensen met een jeugdige kijk op het leven.” Want als er iets is wat mensen met een jeugdige kijk op het leven willen, dan is het een auto met een hoge instap.

Enfin, verder worden we niet veel wijzer van het persbericht. Er wordt nog niks gezegd over aandrijflijnen. Dat kan nog verschillende kanten op, want Omoda levert momenteel zowel hybrides als EV’s. Wanneer de auto op de markt komt is ook nog niet bekend, maar we zien ‘m vanzelf wel een keertje verschijnen.

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