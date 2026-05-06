Onbekende supercar met Ford-hart is keihard en kost miljoenen

Portugal en supercars zijn nou niet een combinatie die je regelmatig tegenkomt. Maar daar komt verandering in. Een nieuwe speler meldt zich namelijk met een auto die niet gewoon maar een beetje snel wil zijn, maar ook daadwerkelijk een statement probeert te maken. En nee, dit is geen halfgare startup met grootheidswaanzin.

Nieuwe speler, grootse dromen

Maak kennis met de prachtige Adamastor Furia, het eerste model van het jonge merk Adamastor uit Porto. Geen rare opgepoetste kitcar, maar echt een volledig nieuw ontwikkelde snoeiharde supercar die vanaf de basis is ontworpen met één doel: zo dicht mogelijk tegen raceauto’s aanzitten, zonder dat je er direct een helm voor op je hoofd hoeft te knallen. Ja hij heeft misschien wat weg van de Aston Martin Valkyrie, maar goed. Beter goed gejat dan slecht verzonnen laten we maar zeggen.

De ambitie van deze frisse speler is groots. De Furia moet namelijk niet alleen indruk maken op de plaatselijke snelweg, maar tegelijkertijd ook de eerste stap zijn richting grotere plannen. Denk: een deelname aan de 24 Hours of Le Mans. Ja, dat is meteen de Champions League van de autosport.





Lichtgewicht met serieuze aero

Even wat specs. De Furia is volledig opgebouwd uit carbonfiber en weegt droog maar zo’n 1.050 kilo. Dat is tegenwoordig bijna het gewicht van een leuk uitgeruste boodschappenauto, maar dan uiteraard wel met flink wat meer pit. Alles draait om efficiëntie: minder massa, meer performance. Heerlijk.

Ook op aerodynamisch vlak is er natuurlijk niet bezuinigd. Onder de auto zitten Venturi-tunnels die voor een flink deel van de downforce zorgen, zodat je niet per se een halve Ikea-kast aan spoilers nodig hebt. Het resultaat is een auto die er lekker clean uitziet, maar ondertussen wel bijna aan het asfalt gezogen wordt bij hogere snelheden.

De ophanging is volledig instelbaar en rechtstreeks geïnspireerd op de racerij, net als de sequentiële versnellingsbak van Hewland. Remmen gebeurt via een setje van AP Racing, want als je hard gaat, is stoppen ook wel fijn. En dan natuurlijk het leukste: de motor. Geen aparte eigen ontwikkeling, maar gewoon een blok van Ford Performance. Het gaat om de bekende 3,5-liter twin-turbo V6 uit de Ford GT, goed voor meer dan 650 pk.

Daarmee beukt de Furia in ongeveer 3,5 seconden naar de 100 km/u en loopt hij door tot ruim boven de 300 km/u. Voor wie dat nog niet spannend genoeg vindt, komt er ook een track-only versie met nog extremere downforcecijfers. Denk hierbij aan bijna 1.800 kilo aan neerwaartse druk bij 250 km/u. Dat is ongeveer alsof er nog een extra auto op je dak zit, maar dan in een positieve zin uiteraard.

Exclusief speeltje voor de happy few

Zoals altijd met echte supercars , blijft de productie beperkt. Er worden slechts zo’n 60 exemplaren gebouwd, allemaal met de hand in Portugal. Elke auto krijgt zijn eigen team, wat klinkt alsof je een Formule 1-auto bestelt, maar dan voor op kenteken. De prijs begint rond de 1,6 miljoen euro en loopt met belastingen vrolijk door richting de twee miljoen. Koopje dus, als je nog ergens een gigantische sok vol met geld hebt liggen.