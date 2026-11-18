Als jij een elektrische leaseauto van de zaak hebt is dat natuurlijk super. Stekkertje erin, pasje ervoor en jouw baas krijgt de rekening voorgeschoteld. Helaas, maar daar gaat een eind aan komen.

In België zijn steeds meer werkgevers een beetje klaar met de onbeperkte laadpas. Om de werknemers toch wel een beetje tevreden te houden krijgen zij een maandelijks laadbudget. Volgens Alain Allyn, sales manager bij laadpasaanbieder Modalizy, is een bedrag van 200 tot 300 euro genoeg. Zo kan er nog wel worden geladen, maar is het wel klaar met het onbeperkt stroom tappen op de rekening van de baas.

Maar wat dan als je boven je budget uitkomt? Dan mag je het verschil zelf ophoesten. Dat zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers niet alleen de kosten een beetje beheersbaar houden maar ook dat de werknemers een beetje prijsbewuster worden. Niet iedere laadpaal is namelijk even vriendelijk. Kijk maar naar de duurste laadpaal van Nederland.

Het grote probleem zit hem voornamelijk in de snelladers. Als jij thuis lekker aan het laden bent, dan kost dat de baas gemiddeld zo'n 30 tot 35 cent per kilowattuur. Een gewone publieke laadpaal gaat richting de 45 a 50 cent. Maar als jij aan de snellader zit dan kost dat je al gauw 80 cent per kWh. Dat is dus bijna drie keer zo veel als thuisladen.

De laadpaal is niet altijd lief

Om snelladers helemaal te gaan verbieden raadt Allyn af. Als jij veel kilometers rijdt dan heb je snelladers gewoon nodig. Maar bedrijven zouden wel afspraken kunnen maken over hoe en wanneer je mag snelladen. Die regels zouden dan wel moeten worden vastgelegd in een car policy of iets in die richting.

Wat ook zou kunnen is gewoon beter vergelijken. Als je naar ouderwetse tankstations kijkt staat er altijd een mega paal met de prijzen erop. Bij laadpalen is het tarief iets minder goed zichtbaar. Daardoor kan een bestuurder zo tientallen centen per kWh te veel betalen. Volgens Modalizy kunnen laadapps helpen om de tarieven van verschillende aanbieders naast elkaar te leggen.

Ook in Nederland?

Ook Nederlandse werkgevers zullen gewoon scherp blijven kijken naar de kosten van elektrische leaseauto's. Zeker nu steeds meer werknemers elektrisch rijden en de verschillen tussen laadprijzen nogal groot zijn.

Of Nederlandse bedrijven ook echt dezelfde stap gaan zetten, moet we natuurlijk nog zien. Maar de Belgische ontwikkeling zou weleens een voorbode kunnen zijn van wat Nederlandse leaserijders te wachten staat. Onbeperkt laden op kosten van de baas is misschien niet voor eeuwig.

Via: HLN