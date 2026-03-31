Youngtimerregeling bijna gesloopt door politiek

Er gebeuren niet alleen maar vervelende dingen in Den Haag. De much-hated aanpassing van de youngtimerregeling, die ondernemers keihard zou raken, lijkt toch ineens van tafel te worden geschoven. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt er meteen gewerkt aan een opvolger voor elektrische auto’s.

Politiek draait (ineens) bij

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de youngtimerregeling te herstellen, zo meldt Stichting Autobelangen. Daarmee lijkt een hele flinke belastingverhoging, voorlopig dus van de baan.

Wat een opvallend detail is: dezelfde partijen die eerder meewerkten aan het praktisch slopen van de regeling, sturen nu aan op herstel. Een klassieke politieke plottwist die je vast niet aan zag komen.

De oorspronkelijke plannen waren pittig. De leeftijdsgrens voor de regeling zou stapsgewijs omhoog gaan van 16 naar 25 jaar, waardoor veel populaire youngtimers buiten de regeling zouden vallen. In de praktijk betekende dat voor veel ondernemers een overstap van bijtelling over dagwaarde naar nieuwwaarde, met soms tot wel 800 procent hogere kosten als gevolg.

Van paniek naar realiteit

De oorspronkelijke wijziging werd eind 2025 in razend tempo doorgevoerd. Binnen 72 uur werd besloten om de leeftijdsgrens voor de regeling flink op te schroeven. Het gevolg kan je natuurlijk wel raden. De markt viel stil, auto’s werden minder waard en ondernemers zagen hun maandlasten ineens met 600 euro stijgen.

Wat volgens de overheid een 'bescheiden' maatregel van zo’n 54 miljoen euro moest zijn, liep compleet uit de hand. In werkelijkheid ging het om een lastenverzwaring van ongeveer 1,5 miljard euro.

Een ‘elegante oplossing’

Nu lijkt er een compromis in de maak. De leeftijdsgrens blijft voorlopig zoals hij is en wordt dus NIET verder verhoogd naar 25 jaar. In plaats daarvan komt er een soort uitsterfconstructie, waarbij het systeem langzaam wordt afgebouwd.

Klinkt misschien ingewikkeld, maar het idee is vrij simpel: ondernemers krijgen tijd om zich aan te passen en de markt stort niet in één keer in.

Of het echt elegant is, daar kun je over discussiëren. Maar het is in ieder geval minder pijnlijk dan wat er eerst lag.

De toekomst: van youngtimer naar eTimer

Tegelijkertijd wordt er natuurlijk ook vooruit gekeken. De zogenaamde eTimerregeling moet elektrische auto’s aantrekkelijker maken op de tweedehandsmarkt. Het idee: EV’s al na vijf jaar bijtellen op basis van hun actuele waarde. Daarmee wil men voorkomen dat gebruikte elektrische auto’s massaal worden geëxporteerd.

Alleen al in 2025 verdwenen zo’n 35.000 elektrische auto’s over de grens, goed voor een subsidielek van honderden miljoenen euro’s.

Dit had ook anders gekund

Wat overblijft is een typisch Haags verhaal. Eerst een maatregel die er razendsnel doorheen wordt gedrukt, daarna paniek en vervolgens een correctie.

Voor ondernemers is het voorlopig goed nieuws: de extreme lastenverzwaring lijkt van tafel. Maar het laat ook wel weer zien hoe kwetsbaar dit soort regelingen zijn, en hoe snel beleid compleet uit de bocht kan vliegen.