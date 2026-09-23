Vergeet 16,5 jaar: volgens rijinstructeurs moet je veel eerder leren autorijden

In Nederland mag je via het 2toDrive-systeem vanf je 16,5 jaar beginnen met autorijlessen. In het Verenigd Koninkrijk ligt de grens voor lessen op de openbare weg op 17 jaar. Als het echter aan Engelse rijinstructeurs lag, zouden kinderen al vanaf hun 14e achter het stuur kruipen.

Dat blijkt uit een rondvraag van de organisatie Young Driver. Dit is een groot Britse opleidingscentrum dat kinderen al vanaf 9 jaar oud in een Suzuki Swift laat stappen en leert rijden op afgesloten terreinen. Young Driver vroeg 120 rijinstructeurs wat volgens hen de ideale leeftijd is om te beginnen met rijlessen.

Jong geleerd is sneller gedaan

Slechts 5 procent van de instructeurs vindt 17 jaar, de minimale leeftijd die nu dus in het VK wordt aangehouden, de beste leeftijd om te beginnen met leren rijden. Slechts 7 procent stelt dat de jongeren beter kan wachten tot ná hun achttiende verjaardag. De grootste groep, 25 procent, noemt 14 jaar als de ideale leeftijd om voor het eerst achter het stuur te stappen.

Volgens de instructeurs leren jongeren van 14 jaar nog vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid en onbevangenheid, waardoor motorische vaardigheden en voertuigbeheersing sneller een tweede natuur worden.

Rustig opbouwen zonder eindexamenstress

Lance Peake, hoofdinstructeur bij Young Driver, legt uit waarom het vroeg aanleren van de basis volgens hem zo goed werkt: “Het is volstrekt logisch: in plaats van vanaf nul te beginnen als je 17 bent, bouwen kinderen gedurende langere tijd rustig aan de basis. Ze kunnen die vaardigheden aanleren in een veilige, gecontroleerde omgeving zonder druk van een strak tijdschema op de openbare weg. Zeventienjarigen hebben al gigantisch veel stress vanwege eindexamens, bijbaantjes en studiekeuzes. Om daar ook nog de prestatiedruk van een snel te behalen rijbewijs bovenop te gooien, helpt simpelweg niet.”

Aha! Volgens de instructeur moet je dus niet meteen de openbare weg op worden gestuurd, maar eerst op een afgesloten terrein de basis leren. Je kunt je kroost al in een Firefly (niet die van Nio , maar een soort opgevoerd trapautootje) laten rijden vanaf 4 jaar oud. Vanaf hun 9e stappen de kinderen over in een Suzuki, zij het nog steeds op een privéterrein.

Wat vind jij? Moeten wij ook al kinderen laten lessen voor ze op de middelbare school zitten of is onze huidige manier van rijlessen goed genoeg?

Hoofdfoto: Porsche 991 Carrera GTS gespot door Koen Pampiermole1 via Autoblog Spots

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