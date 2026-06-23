Onderzoek bewijst: Nieuwe SUV’s en pick-ups zijn levensgevaarlijk!

Tegenwoordig is een groot deel van ons wagenpark verschoven van stationwagens en hatchbacks naar crossovers en SUV’s. Logischerwijs zijn er ook gevaren aan het vergroten van de voertuigen. Over die gevaren is een onderzoek gedaan door het Insurance Institute for Highway Safety.

In deze studie zijn gegevens uit bijna 18.000 politierapporten van ongevallen met een voertuig en een voetganger gebruikt. In combinatie met metingen van bijna 3.000 voertuigmodellen werd gescand hoe de voorkant van de auto er precies uitzag. Denk aan de motorkaphoogte, bumperhoek, kaplengte en voorruithoek. Daardoor kon een analyse gemaakt worden waaruit de volgende informatie voortkomt.

De motorkap van SUV’s is gemiddeld 80 tot 95 centimeter. Voertuigen met een motorkaphoogte van meer dan een meter en een vlakke verticale neus blijken zo’n 45 procent vaker fataal te zijn bij een aanrijding met een voetganger. Zelfs bij auto’s met een motorkaphoogte van tussen de 75 centimeter en 100 centimeter zorgt een blokkerig verticaal front voor een aanzienlijk groter risico. Voelt dit nog wat te abstract? Hoe vind je dit: in acht jaar tijd hebben de grotere auto's in de VS voor meer dan 3.000 extra verkeersdoden gezorgd. En dat is dan nog zonder ongelukken op parkeerterreinen, opritten of privéwegen. Dat zijn er 375 per jaar of tenminste één per dag.

© Foto: Euro NCAP

Wen Hu van het IIHS stelt dat fabrikanten voertuigen veiliger kunnen maken door de motorkap aanzienlijk te verlagen en schuiner te laten aflopen. Vooral dat laatste heeft daadwerkelijk zin aangezien hoge voertuigen zoals SUV’s als eerste een voetganger raken op de torso, terwijl hoge maar aflopende eerst over de motorkap rollen, wat minder letsel veroorzaakt. Ook liepen kleinere voetgangers relatief zwaarder letsel op naarmate het verschil met de auto ook weer groter was.

Snelheid versterkt het effect

Een vervolgonderzoek van het IIHS liet daarnaast zien dat de snelheid en hoogte van het voertuig elkaar versterken. Zo steeg het risico op zwaar letsel van 9 procent naar 52 procent toen de botssnelheid toenam van 25 naar 55 km/u. Dit gold enkel bij een gemiddelde auto.

Pick-ups zetten de toon

Als we naar de pick-up categorie kijken steeg de kans op zwaar letsel van 11 procent naar 91 procent. Dit komt volgens het onderzoek doordat gemiddeld een pick-up een 33 centimeter hogere voorkant heeft dan die van een gemiddelde auto. Dus tot fabrikanten de motorkap laten zakken, blijf je als voetganger dus zelf op je hoede, vooral voor die ene asociale pick-up.

Bron: Car and Driver