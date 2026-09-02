Onderzoek: de oplossing Nederlandse files is zo simpel!

We kijken in Nederland met z'n allen hoofdschuddend naar de gigantische linten rode achterlichten die iedere week weer ons wegennet verstikken. Maar als je de gegevens uit het onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erbij pakt, blijkt de oplossing voor het fileprobleem verrassend simpel en dichtbij.

Het geheim zit hem niet in miljardeninvesteringen voor extra asfalt, maar in twee hele specifieke groepen: de hardnekkige dinsdag- en donderdagforenzen én de het grote deel van de weggebruikers die helemaal niet in de spits hoeft te staan.

Spreidingswet in het verkeer

Sinds hybride werken de standaard is geworden, is ons verplaatsingsgedrag volledig scheefgegroeid. Waar maandag en vrijdag relatief rustig verlopen op de drukste snelwegen (A1, A2, A4 en A12) staat het land op dinsdag en donderdag muurvast. Heel werkend Nederland heeft massaal bedacht dat dit de aangewezen dagen zijn om fysiek op kantoor te verschijnen.

Deze enorme piekbelasting op slechts twee specifieke dagen sloopt volgens het ministerie de capaciteit van ons wegennet. Door een deel van die kantoordagen te verplaatsen naar de luwe woensdagen of vrijdagen (of door die dagen wél thuis te werken), wordt de piek op de drukste dagen direct 'afgetopt'.

En het hoeven niet een zoveel kantoorpikkies te zijn die op hun eigen zolder werken in plaats van in de grote stad. Een daling van slechts 5 tot 10 procent in de spits is in de praktijk al genoeg om de ergste knelpunten volledig op te lossen.

Eén op de drie staat er onnodig

Nog opvallender uit de cijfers is de enorme groep weggebruikers die helemaal geen harde urgentie heeft om midden in de spitspiek aan te sluiten. Maar liefst één derde van de automobilisten die tijdens de ochtend- of avondspits in de file staat, heeft namelijk geen strakke begin- of eindtijd op het werk of reist zelfs voor niet-werkgerelateerde doeleinden.

Denk hierbij aan forenzen met flexibele werktijden, zakelijk verkeer voor afspraken of privéverkeer. Als deze specifieke 33 procent simpelweg hun vertrekmoment met 30 tot 60 minuten verschuift, verdwijnt het merendeel van de dagelijkse spookfiles als sneeuw voor de zon.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Het Ministerie ziet dat de sleutel tot succes in een paar hele “gerichte gedrags- en organisatorische maatregelen’’ ligt. Zo moet spitsmijden gaan lonen, bijvoorbeeld door flexibele werktijden ruimhartig te ondersteunen. Voor de onnodige spitsrijders moet wat gebeuren om deze weggebruikers er bewust van te maken. Denk aan Flitsmeister of Google Maps die je adviseren om later te vertrekken zodat je reistijd bespaart.

De conclusie is klip-en-klaar: we hoeven niet stil te staan. De oplossing ligt niet in het asfalt onder onze wielen, maar bij ons zelf. Sta je morgenochtend dus weer in de spits op weg naar het werk? Check dan eens bij je baas of er geen mogelijkheid is om op maandag, woensdag of vrijdag te werken.

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